¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Serena Andreatta Carnaval de Corrientes Yiyo y los Chicos 10
Serena Andreatta Carnaval de Corrientes Yiyo y los Chicos 10
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Espectáculos

El talento oculto de Nicolás Tagliafico: los dibujos digitales del campeón del mundo

El jugador de la Selección Argentina mostró sus dibujos digitales realizados en iPad.
 

Por El Litoral

Domingo, 17 de mayo de 2026 a las 16:25

Acostumbrado a destacarse dentro de la cancha con la camiseta de la Selección Argentina, Nicolás Tagliafico volvió a captar la atención de las redes sociales, aunque esta vez lejos del fútbol. El defensor campeón del mundo mostró una faceta completamente distinta: su habilidad para el dibujo digital.

En un video que rápidamente comenzó a viralizarse, el lateral argentino aparece repasando distintas ilustraciones realizadas desde un iPad con Apple Pencil, mientras comparte el momento junto a Agustín Creevy, quien no ocultó su sorpresa por el nivel de detalle de las obras.

Mientras observa los dibujos, Creevy lanza entre risas una frase que resumió la reacción de muchos usuarios: “Sos un toro”.

LOS DIBUJOS DE NICOLÁS TAGLIAFICO QUE IMPACTARON EN REDES

Nicolás Tagliafico muestra distintas creaciones realizadas con la aplicación Procreate. Entre las obras más destacadas aparecen retratos de personajes icónicos de Dragon Ball como Cell, Kid Buu y Freezer, realizados con sombras y efectos que recuerdan al estilo clásico del manga japonés.

Además, también enseñó una ilustración hiperrealista de The Mandalorian, el popular personaje del universo Star Wars, y dos retratos de bulldogs franceses que terminaron siendo los trabajos más elogiados por quienes vieron el video.

El futbolista explicó que muchas de sus obras comenzaron primero en papel y luego fueron trasladadas al formato digital, donde aprovecha herramientas que le permiten experimentar con pinceles, efectos de humo y texturas más complejas.

Ciudad Magazine

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD