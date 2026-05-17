Pampita recibió una conmovedora señal de Blanca Vicuña el día que hubiera cumplido 20 años

Pampita volvió a emocionar a sus seguidores al compartir un íntimo y espiritual homenaje para recordar a su hija Blanca, quien este 15 de mayo habría cumplido 20 años. En medio de una jornada cargada de sensibilidad, la modelo mostró en sus redes sociales una inesperada “señal” que interpretó como un mensaje de su hija.

A través de sus historias de Instagram, Carolina publicó el video del tradicional ritual familiar que realiza cada año: una suelta de globos blancos al cielo en memoria de Blanca. Mientras los presentes observaban cómo los globos se elevaban, ocurrió un detalle que llamó poderosamente la atención de la conductora.

En las imágenes se puede ver cómo un globo negro, con forma de animal, aparece entre los globos blancos y queda suspendido en el aire mientras todos ascienden. Conmovida por ese momento, Pampita escribió sobre el video: “Hay señales que no se buscan. ¡Llegan!”.

El gesto rápidamente generó repercusión ya que se interpretó el episodio como una conexión espiritual con Blanca. La modelo suele compartir reflexiones y rituales vinculados al recuerdo de su hija, fallecida en 2012, y en cada aniversario especial recibe miles de mensajes de apoyo y cariño.

Ciudad Magazine