Residencias en Corrientes: adjudicaron 215 plazas para profesionales de la salud

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes dio a conocer este domingo que 215 plazas fueron adjudicadas en el primer llamado para residencias de formación en salud, destinadas a distintas especialidades profesionales que se desempeñarán en hospitales y centros sanitarios de toda la provincia.

Del total, 101 plazas correspondieron a enfermería, convirtiéndose en el área con mayor cantidad de incorporaciones. Además, se adjudicaron 53 residencias médicas y 29 para obstetricia, entre otras especialidades.

La distribución también incluyó vacantes para kinesiología, nutrición, odontología, veterinaria, psicología y trabajo social, en un proceso realizado de manera conjunta entre el Ministerio de Salud Pública de Corrientes, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Ministerio de Salud del Chaco.

Desde la cartera sanitaria destacaron especialmente la amplia oferta formativa destinada a enfermeros y el crecimiento sostenido del sistema de residencias provinciales.

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, resaltó la calidad del sistema de formación que posee Corrientes y sostuvo que la provincia continúa consolidándose como espacio de capacitación para profesionales de distintas áreas.

Por su parte, la directora de Formación de Profesionales de la Salud, Nora Ropelato, precisó que los ingresantes comenzarían las residencias el próximo 1 de junio.

“Este fue el primer llamado. El año pasado hubo un total, en tres llamados, de 267 profesionales que eligieron Corrientes para su formación de posgrado”, explicó.

Además, valoró especialmente el número alcanzado en enfermería y recordó que estos profesionales cumplen un rol central dentro de los equipos sanitarios. Actualmente, la provincia cuenta con 603 residentes activos en formación, de los cuales 260 son médicos y el resto pertenece a otras especialidades.

Dónde se realizan las residencias en Corrientes

El sistema provincial de residencias se desarrolla en hospitales y centros de salud distribuidos en distintas localidades, entre ellas: Empedrado, Santo Tomé, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Goya, Ituzaingó, Saladas, Riachuelo, Monte Caseros, Esquina, San Cosme y El Sombrero.

En la ciudad de Corrientes, las residencias funcionan en los hospitales Geriátrico, de Salud Mental, de Campaña, Llano, Escuela, Materno Neonatal y Pediátrico, además de espacios como la Dirección General de Epidemiología y el Laboratorio Central.

Con la nueva adjudicación, Corrientes continúa ampliando su capacidad de formación y apuesta al fortalecimiento del sistema sanitario a través de profesionales especializados.