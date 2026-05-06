Una persecución desde Entre Ríos terminó con un detenido en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este miércoles que un hombre fue detenido en la localidad de Mocoretá, luego de una intensa persecución que comenzó en Entre Ríos y finalizó en una zona rural, tras el abandono de una camioneta que había sido robada en Buenos Aires.

El hecho se inició en un control vehicular en la localidad de Cerrito, en Chajarí (Entre Ríos), donde el conductor de una Ford Ranger azul se negó a identificarse ante las autoridades y emprendió la fuga en dirección a territorio correntino.

A partir de ese momento, se desplegó un amplio operativo de seguridad sobre la Ruta Nacional 14, con la participación de distintas fuerzas, en un intento por interceptar al sospechoso.

La persecución se extendió por varios kilómetros hasta que el conductor abandonó el vehículo en una quinta ubicada en Corrientes y continuó su huida a pie.

Tras el abandono de la camioneta, las fuerzas de seguridad iniciaron un intenso rastrillaje en la zona, que incluyó el uso de drones para facilitar la búsqueda.

Finalmente, el hombre fue localizado y detenido gracias al trabajo conjunto con Prefectura Naval Argentina.

Según se confirmó, la camioneta había sido robada en City Bell, provincia de Buenos Aires, lo que amplía el alcance de la investigación y refuerza la hipótesis de un hecho delictivo de mayor complejidad.