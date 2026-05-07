Caso niño N: imputaron al abogado Codazzi por encubrimiento y participación necesaria

El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), Javier Gustavo Mosquera, imputó formalmente al abogado José Fernández Codazzi por los delitos de “encubrimiento y partícipe necesario en la causa de sustracción del menor”. El letrado está detenido en la ciudad correntina de Esquina desde el pasado lunes a la noche.

Codazzi enfrenta una acusación que lo señala como el responsable de haber brindado la logística necesaria para que Josías Santos Regis evadiera a la justicia tras protagonizar una balacera. La sospecha central es que el abogado no solo alojó brevemente al sospechoso en su propiedad, sino que utilizó su propio vehículo para alejarlo del radio urbano.

Cámaras de seguridad y una confesión clave

La investigación dio un vuelco cuando las grabaciones de cámaras de seguridad captaron la camioneta particular del abogado realizando movimientos compatibles con el traslado del prófugo y el niño hacia una zona rural al norte de Esquina, en cercanías a la ciudad de Goya.

Ante el peso de las pruebas y la inminencia de un peritaje técnico sobre su vehículo, Codazzi habría admitido haber realizado el traslado.

Fue el propio letrado quien terminó señalando el punto exacto donde dejó a Regis y al menor, dato que resultó crucial para orientar los rastrillajes policiales que finalizaron con el rescate del niño en el paraje Duraznillo.

Estrategia de defensa y medidas de coerción

Durante la audiencia de imputación, el abogado defensor de Codazzi, Fernando Ranaletti, planteó que su cliente actuó en lo que denominó un “estado de licitud”. Según anticipó el representante legal, interpondrán un planteo de excepción ante el Juez de Garantías en los próximos diez días hábiles.

No obstante, la atención inmediata se centra en la audiencia de medidas de coerción programada para la tarde de este jueves.

En dicha instancia se definirá el futuro inmediato de Codazzi:

Prisión preventiva: El fiscal Mosquera podría solicitarla ante el riesgo de entorpecimiento de la causa.

Prisión domiciliaria: Una de las alternativas que baraja la defensa.

Excarcelación: Bajo fianza o medidas restrictivas, aunque el impacto social del caso dificulta esta vía.

*Con información de Actualidad Esquina