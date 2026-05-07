León XIV se reunió con Rubio en medio de la tensión entre el Vaticano y Trump

A pesar de los ataques recientes lanzados por el presidente Donald Trump hacia el sumo pontífice, un portavoz del Departamento de Estado calificó el diálogo entre el papa León XIV y Marco Rubio, titular de la diplomacia de EEUU, como "amistosa y constructiva".

Según un comunicado del Departamento de Estado, la reunión se extendió por 45 minutos. Los temas centrales del encuentro fueron el cese de las hostilidades iniciadas contra Irán e Israel el pasado 28 de febrero y la revisión de una propuesta de paz de 14 puntos detallada en un memorándum breve.

Asimismo, se abordaron crisis globales como la de Ucrania y el Líbano, dedicando especial atención a la realidad de Venezuela y, fundamentalmente, a la situación de Cuba.

Reunión entre el papa León XIV y Marco Rubio

En sintonía con lo anticipado por ambas partes, la reunión abordó cómo reforzar el apoyo humanitario a Cuba vía la Iglesia Católica. Rubio subrayó los obstáculos que el gobierno cubano pone a la asistencia externa y destacó el precedente de febrero, cuando EEUU destinó seis millones de dólares gestionados por Cáritas.

La Santa Sede sostiene su histórico rechazo al embargo de EEUU contra Cuba, calificándolo de ineficaz y dañino para la población civil. Este posicionamiento ocurre en un momento de alta tensión, luego de que Washington implementara un bloqueo petrolero en enero para presionar al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

La situación se agravó recientemente tras las advertencias de Donald Trump, quien sugirió la posibilidad de tomar el control de la isla una vez concluido el conflicto con Irán.

A su vez, el viernes, Rubio tendrá lugar el encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La relación con Trump, antes excelente, se enfrió drásticamente cuando Meloni respaldó al Papa ante los ataques del mandatario estadounidense. A este distanciamiento se suma el malestar de Trump por la falta de apoyo de la premier en el conflicto bélico con Irán.

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