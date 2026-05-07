La Unne y científicos de Brasil crean un observatorio para vigilar la llegada de El Niño

Ante la inminencia de un cambio de ciclo climático que podría impactar con fuerza en el Noreste Argentino (NEA), la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) dio un paso estratégico al conformar un observatorio técnico junto a la Universidade Federal de Santa Maria (Ufsm) de Brasil.

El objetivo es procesar información de rigor científico para anticipar los efectos de El Niño, un fenómeno que, según los principales centros meteorológicos del mundo, tiene altas chances de alcanzar una intensidad "moderada a fuerte" durante el resto del año.

El equipo, integrado por especialistas en hidráulica como los ingenieros Jorge Pilar y Carlos Depettris, junto a expertos brasileños, presentó una nota técnica preliminar centrada inicialmente en la provincia del Chaco, aunque los datos son extensivos a Corrientes y el resto del área de influencia de la Cuenca del Plata.

"Los pronósticos justifican una etapa de vigilancia anticipada y planificación", advirtieron los profesionales a Unne Medios.

Probabilidades en aumento para 2026

El informe del observatorio se basa en el cruce de datos de tres centros de referencia global: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la NOAA de Estados Unidos y el instituto IRI de la Universidad de Columbia.

Las proyecciones son coincidentes y alertan sobre una transición rápida hacia la fase cálida:

SMN: estima un 60% de probabilidad de desarrollo de El Niño para el trimestre mayo-junio-julio.

NOAA/CPC: prevé que las condiciones persistan al menos hasta finales de 2026 .

IRI: maneja los valores más altos, con probabilidades de entre el 88% y el 94% a partir de este trimestre.

A pesar de los porcentajes, los especialistas aclararon que todavía existen incertidumbres sobre la magnitud exacta y la distribución espacial de las lluvias. La intensidad final dependerá de variables críticas como la temperatura de la superficie del mar y el comportamiento de los vientos en los próximos meses.

La clave: mirar "aguas arriba"

Uno de los puntos centrales del análisis estratégico es la mirada integrada de la Cuenca del Plata. Los investigadores recordaron que los impactos hidrológicos en la región no dependen solo de la lluvia local. "Una crecida puede originarse por precipitaciones persistentes ocurridas aguas arriba, en territorio brasileño, y manifestarse días o semanas después en los tramos medios del Paraná y el Paraguay", explicaron.

En este sentido, la cooperación con la UFSM de Rio Grande do Sul resulta vital. El intercambio técnico permite interpretar las señales hidrológicas antes de que los excedentes hídricos alcancen su máxima expresión en las costas correntinas y chaqueñas.

Desde el observatorio recomendaron a las instituciones y gobiernos locales fortalecer el monitoreo, revisar los planes de contingencia y avanzar en medidas de preparación territorial.

En junio, el equipo técnico emitirá un nuevo informe con datos actualizados para ampliar el área de vigilancia y reducir la vulnerabilidad de la población ante posibles anegamientos o inundaciones.