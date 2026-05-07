Ácido sulfúrico y petróleo: advierten sobre los riesgos tras el choque de buques

Tras la colisión en el puerto de Campana el pasado lunes entre un buque que transportaba ácido sulfúrico y un barco petrolero, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires expresó su profunda preocupación.

La entidad advirtió que el ácido sulfúrico es una sustancia altamente corrosiva y reactiva, cuyo derrame —junto al del petróleo— representaría una catástrofe para la salud humana y el medio ambiente.

Cuestionamientos a la idoneidad profesional

El presidente del Consejo, Dr. Carlos Colángelo, puso el foco en el factor humano y la formación técnica. Planteó dudas centrales sobre el operativo:

Matriculación : Se cuestiona si el personal interviniente posee la debida matriculación profesional y formación técnica.

Protocolos : Se exige determinar si las maniobras se ajustaron a las normativas de navegación vigentes para el transporte de sustancias peligrosas.

Ejercicio Profesional: La entidad recordó que el control del ejercicio profesional químico no es accesorio, sino esencial para prevenir accidentes.

Pedido de mayor fiscalización

Desde el organismo solicitaron a las autoridades competentes: