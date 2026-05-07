Ácido sulfúrico y petróleo: advierten sobre los riesgos tras el choque de buques

Tras la colisión en el puerto de Campana el pasado lunes entre un buque que transportaba ácido sulfúrico y un barco petrolero, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires expresó su profunda preocupación.
La entidad advirtió que el ácido sulfúrico es una sustancia altamente corrosiva y reactiva, cuyo derrame —junto al del petróleo— representaría una catástrofe para la salud humana y el medio ambiente.
Cuestionamientos a la idoneidad profesional
El presidente del Consejo, Dr. Carlos Colángelo, puso el foco en el factor humano y la formación técnica. Planteó dudas centrales sobre el operativo:
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Matriculación: Se cuestiona si el personal interviniente posee la debida matriculación profesional y formación técnica.
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Protocolos: Se exige determinar si las maniobras se ajustaron a las normativas de navegación vigentes para el transporte de sustancias peligrosas.
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Ejercicio Profesional: La entidad recordó que el control del ejercicio profesional químico no es accesorio, sino esencial para prevenir accidentes.
Pedido de mayor fiscalización
Desde el organismo solicitaron a las autoridades competentes:
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Fortalecer el control: Intensificar la fiscalización sobre la manipulación de químicos peligrosos.
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Transparencia: Acceder a información técnica detallada sobre el choque para realizar evaluaciones independientes.
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Prevención: Implementar políticas públicas que jerarquicen el ejercicio profesional matriculado como barrera de seguridad.