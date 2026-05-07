¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

allanamientos en Corrientes Corrientes Corrientes
allanamientos en Corrientes Corrientes Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Puerto de Campana

Ácido sulfúrico y petróleo: advierten sobre los riesgos tras el choque de buques

Especialistas exigen fortalecer los mecanismos de fiscalización. Destacan la magnitud de las consecuencias ante fallas operativas en el río.

Por El Litoral

Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 12:50

Tras la colisión en el puerto de Campana el pasado lunes entre un buque que transportaba ácido sulfúrico y un barco petrolero, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires expresó su profunda preocupación.

La entidad advirtió que el ácido sulfúrico es una sustancia altamente corrosiva y reactiva, cuyo derrame —junto al del petróleo— representaría una catástrofe para la salud humana y el medio ambiente.

Cuestionamientos a la idoneidad profesional

El presidente del Consejo, Dr. Carlos Colángelo, puso el foco en el factor humano y la formación técnica. Planteó dudas centrales sobre el operativo:

  • Matriculación: Se cuestiona si el personal interviniente posee la debida matriculación profesional y formación técnica.

  • Protocolos: Se exige determinar si las maniobras se ajustaron a las normativas de navegación vigentes para el transporte de sustancias peligrosas.

  • Ejercicio Profesional: La entidad recordó que el control del ejercicio profesional químico no es accesorio, sino esencial para prevenir accidentes.

Pedido de mayor fiscalización

Desde el organismo solicitaron a las autoridades competentes:

  1. Fortalecer el control: Intensificar la fiscalización sobre la manipulación de químicos peligrosos.

  2. Transparencia: Acceder a información técnica detallada sobre el choque para realizar evaluaciones independientes.

  3. Prevención: Implementar políticas públicas que jerarquicen el ejercicio profesional matriculado como barrera de seguridad.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD