Taraguy venció a Curne y manda en el torneo Apertura

El torneo Local (Apertura) de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) tiene un nuevo puntero cuando queda una fecha para su culminación. Taraguy superó a Curne 33 a 21 y se convirtió en el líder del certamen de primera división que es clasificatorio para el Regional NEA 2026 que dará inicio el 23 de mayo.

El conjunto cuervo se hizo fuerte como local y ya en el primer tiempo logró imponerse 12 a 7. En el complemento mantuvo su dominio en las formaciones fijas y mostró contundencia para asegurar la victoria y quedarse con el primer puesto.

En Resistencia, Aranduroga logró triunfar sobre Sixty 26 a 21, en tanto que San Patricio no tuvo problemas para vencer como visitante a Pay Ubre de Mercedes 108 a 5 y Regatas Resistencia también ganó con amplitud en Sáenz Peña sobre Uncaus 50 a 13.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de esta manera: Taraguy 27 puntos, Curne 24, San Patricio 21, Aranduroga y Regatas 17, Sixty 6, Pay Ubre 5 y Uncaus 0.

En la última fecha (séptima) que se jugará el sábado 16 se definirá la plaza que aún tien disponible la Urne para el Regional NEA en un mano a mano entre Sixty y Pay Ubre. Este encuentro se jugará en Villa Fabiana, Resistencia.

Los otros partidos serán Curne - San Patricio, Regatas - Taraguy y Uncaus - Aranduroga.

Para el Regional NEA ya clasificaron Taraguy, Curne, San Patricio, Aranduroga y Regatas Resistencia.

Clasificó Capri

En la final del torneo clasificatorio de la Unión de Rugby de Misiones, Capri superó a Tacurú 29 a 17 y se clasificó para disputar el Regional NEA 2026.

