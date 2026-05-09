Suspenden el proyecto de ley que ordenaba la liberación anticipada de Bolsonaro

El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes, prohibió la aplicación de una fuerte reducción de la condena de 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022, según mostró un documento judicial el sábado.

Esta semana, dos partidos políticos brasileños y la asociación de prensa ABI impugnaron por separado el proyecto de ley, que potencialmente habría liberado a Bolsonaro en 2028.

El mes pasado, el Congreso anuló el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al proyecto de ley, pero los demandantes pidieron al Tribunal Supremo de Brasil que lo revocara, alegando que el proyecto de ley era inconstitucional.

El proyecto de ley, aprobado el año pasado, reduciría la pena de prisión de Bolsonaro a poco más de dos años, según declararon los legisladores en su momento, y disminuiría las condenas de los declarados culpables de los disturbios de enero de 2023, cuando los partidarios de Bolsonaro invadieron y saquearon el palacio presidencial, el Tribunal Supremo y el Congreso.

Moraes dictaminó que el proyecto de ley no debería implementarse hasta que el Tribunal Supremo de Brasil concluya su trabajo en dos procesos judiciales en los que los demandantes solicitaron la anulación de la medida, que calificaron de inconstitucional.

Los abogados de Bolsonaro aún no han solicitado formalmente al tribunal que considere una reducción de la pena de prisión del líder de derecha debido al proyecto de ley. El viernes, presentaron una moción de revisión penal ante la Corte Suprema para anular la sentencia.

El expresidente ha estado cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario humanitario tras un régimen inicial de 90 días autorizado por motivos médicos.