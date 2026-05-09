Putin cree que la guerra con Ucrania está llegando a su fin

El presidente ruso Vladimir Putin dijo este sábado que creía que la guerra de Ucrania estaba llegando a su fin, declaraciones que se produjeron apenas unas horas después de que prometiera la victoria en Ucrania en el desfile del Día de la Victoria de Moscú, el más reducido en años.

“Creo que el asunto está llegando a su fin”, declaró Putin a la prensa refiriéndose a la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Añadió que estaría dispuesto a negociar nuevos acuerdos de seguridad para Europa y que su interlocutor preferido sería el excanciller alemán Gerhard Schröder.

La invasión rusa de Ucrania en 2022 desencadenó la crisis más grave en las relaciones entre Rusia y Occidente desde la crisis de los misiles cubanos de 1962, cuando muchos temieron que el mundo estuviera al borde de una guerra nuclear.

El Kremlin ha declarado que las conversaciones de paz mediadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump están en pausa. Putin ha prometido repetidamente continuar la lucha hasta que se alcancen todos los objetivos bélicos de Rusia en lo que Moscú denomina la “operación militar especial”.

Putin habló en el Kremlin tras exponer su punto de vista sobre las causas de la guerra. Culpó a los líderes occidentales "globalistas", afirmando que prometieron que la OTAN no se expandiría hacia el este tras la caída del Muro de Berlín en 1989, pero luego intentaron atraer a Ucrania a la órbita de la Unión Europea.

Sus declaraciones se produjeron apenas unas horas después del desfile del 9 de mayo, día festivo nacional que conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Este evento anual rinde homenaje a los 27 millones de ciudadanos soviéticos que perecieron en esa guerra.

En lugar de los habituales misiles balísticos intercontinentales, tanques y sistemas de misiles que desfilan por los adoquines de la Plaza Roja, Rusia proyectó un vídeo de su armamento militar en acción en pantallas gigantes frente a las murallas del Kremlin.

Las tropas rusas llevan combatiendo en Ucrania más de cuatro años. Esto es más tiempo del que lucharon las fuerzas soviéticas en la Segunda Guerra Mundial, conocida en Rusia como la Gran Guerra Patria de 1941-1945.

Putin, quien gobierna Rusia como presidente o primer ministro desde el último día de 1999, enfrenta una ola de ansiedad en Moscú por la guerra en Ucrania, que ha causado la muerte de cientos de miles de personas, ha dejado vastas extensiones de Ucrania en ruinas y ha agotado la economía rusa de 3 billones de dólares. Las relaciones de Rusia con Europa son peores que nunca desde los peores momentos de la Guerra Fría.

Hasta el momento, las fuerzas rusas no han logrado tomar la totalidad de la región del Donbás, en el este de Ucrania, donde las fuerzas de Kiev han sido obligadas a retroceder.