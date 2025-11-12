ONU Turismo: la Cámara Argentina de Turismo reafirma su representación

La designación tuvo lugar en Riad, en el marco de la 26ª Asamblea General de ONU Turismo, donde la Cámara también participó activamente de la Sesión Plenaria de los Miembros Afiliados junto al nuevo presidente de la Junta Directiva, Patrick Torrent, reafirmando su compromiso con el desarrollo de un turismo global más integrado, innovador y sostenible.

La delegación argentina estuvo encabezada por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, acompañado por el secretario de la Cámara Argentina de Turismo, Horacio Reppucci; junto a otros importantes representantes del sector turístico.

Desde la Cámara Argentina de Turismo, destacaron que “este nuevo periodo en la Vicepresidencia de los Miembros Afiliados de ONU Turismo representa un paso clave para seguir fortaleciendo la voz del turismo argentino en el escenario internacional. Nos llena de orgullo sostener una representación activa que permite consolidar vínculos, generar oportunidades y promover una agenda común basada en la sustentabilidad, la innovación y la inclusión”.

Durante la Asamblea, la Cámara Argentina de Turismo también celebró la ratificación por aclamación de Shaikha Nasser Al Nowais como nueva secretaria general de ONU Turismo, la primera mujer en ocupar este rol en la historia del organismo. Al respecto, la presidente de CAT, Laura Teruel expresó: “la designación de Shaikha Al Nowais marca un hito histórico para el turismo mundial. Su liderazgo es una muestra del avance hacia un sector más inclusivo, diverso y con igualdad de oportunidades. Desde la Cámara Argentina de Turismo seguiremos trabajando junto a ONU Turismo y los países miembros para que la actividad continúe siendo motor de desarrollo económico y social”.

Con esta nueva etapa, la Cámara Argentina de Turismo reafirma su compromiso con el fortalecimiento del turismo argentino en el mundo, impulsando el trabajo conjunto público-privado y el liderazgo regional en los principales foros internacionales del sector.

FUENTE: CÁMARA ARGENTINA DE TURISMO