Martin Baron: “Nuestra principal amenaza hoy es la incapacidad de la sociedad para ponerse de acuerdo sobre un conjunto compartido de hechos”

Por Eduardo Ledesma

BUENOS AIRES. “La principal amenaza a la que nos enfrentamos hoy en día es, casi sin duda, la incapacidad de la sociedad para ponerse de acuerdo sobre un conjunto compartido de hechos. En realidad, es peor que eso. No podemos ponernos de acuerdo en cómo determinar que algo constituye un hecho”. Fue esa, tal vez, una de las frases más potentes desde el punto de vista político-social dichas y sostenidas por Martín Baron el pasado miércoles en Buenos Aires, en el marco de una ponencia para periodistas de los medios más relevantes de todo el país.

Barón es una autoridad. Es un periodista estadounidense que construyó su trayectoria en los periódicos más reconocidos del mundo. En la primera etapa de su carrera periodística, fue reportero y editor en The Miami Herald, Los Angeles Times y The New York Times. En las dos décadas posteriores y hasta su retiro en 2021, dirigió las redacciones de The Miami Herald, The Boston Globe y The Washington Post.

Bajo su dirección, las redacciones ganaron 18 premios Pulitzer. Fue retratado en la película “Spotlight”, ganadora del Oscar en 2015, que relató la investigación del Boston Globe sobre el encubrimiento de abusos sexuales dentro de la iglesia católica. El año pasado publicó su libro “Frente al poder: Trump, Bezos y The Washington Post”.

Barón llegó a la Argentina para presentar su libro, para dar una conferencia en el marco de un congreso de la Sociedad Interamericana de Prensa y también, como primera actividad en el país, participó de una nueva edición del ciclo Innovación, Tecnología y Periodismo, tributaria del programa Redacciones5G de la firma Telecom, que organiza ponencias de importantes referentes internacionales en espacios de intercambio junto con periodistas de diferentes medios del país, entre los que estuvo El Litoral.

En esta edición, además de la exposición central de Martin Baron, hubo un panel que integraron Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín, y Gail Scriven, prosecretaria de Redacción de La Nación.

Para la firma Telecom Argentina fue la novena edición de estas jornadas de Innovación, Tecnología y Periodismo, marco en que el exdirector de The Washington Post reflexionó acerca de los principales desafíos y amenazas para el periodismo de calidad y sobre las oportunidades que la inteligencia artificial presenta a periodistas y medios de comunicación.

“La democracia muere en la oscuridad”

Al comienzo de su discurso, Baron afirmó que “el eslogan de The Washington Post, donde me desempeñé como editor ejecutivo durante más de ocho años, es: 'La democracia muere en la oscuridad'. Y es cierto. La luz del sol es el mejor desinfectante que existe. Creo firmemente que la mayor parte de la ciudadanía desea que la prensa arroje luz sobre quienes los gobiernan y sobre quienes ejercen una influencia desproporcionada en sus comunidades y en su país. La información veraz da poder a todos, no a unos pocos elegidos”. “Cuando no hay nadie que actúe como centinela, resulta mucho más fácil cometer actos ilícitos”, remarcó.

También enfatizó acerca de su concepto de verdad: “Ya no podemos limitarnos a decirle a la gente cuáles son los hechos. Debemos mostrarle las pruebas. Y hoy contamos con las herramientas digitales para hacerlo.”

VER MÁS CONTENIDO RELACIONADO CONFERENCIA COMPLETA DE MARTIN BARON EN ARGENTINA

“La democracia muere en la oscuridad”

Agregó que “nuestra consigna en momentos de duda sobre hechos básicos debe ser mostrar, no sólo relatar. Siempre, en todas las historias y en todos los lugares que podamos”.

Su ponencia, seguida con atención por un auditorio calificado poblado de ejecutivos y directivos de los medios más importantes del país, constituyó una profunda reflexión sobre el estado actual del periodismo y las amenazas que enfrenta en su relación inseparable con la democracia, destacando que ambos no pueden sobrevivir sin el otro.

El periodismo como pilar de la democracia

En este momento crítico, con el auge del autoritarismo y los ataques a los valores democráticos, el periodismo debe evaluar si los principios tradicionales, como la objetividad, son suficientes. Si bien la objetividad no garantiza la confianza del público, periodistas como Baron creen que es crucial para mantener la credibilidad del periodismo y su papel esencial en la defensa de la democracia.

Fue entonces cuando dijo que la incapacidad para acordar los hechos en la sociedad actual, socava tanto al periodismo como a la democracia. Un ejemplo clave es la desinformación en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2020 y el ataque al Capitolio en 2021 (todas las pruebas indican que Biden ganó limpiamente; Trump y sus seguidores aún hoy enarbolan la bandera del fraude). Esta fragmentación sobre lo que se considera verdad pone en riesgo la estabilidad democrática. También ejemplificó con lo que pasó con las vacunas y los aniti-vacunas durante la pandemia, que instalan sus mentiras aún contra toda evidencia científica.

Otras amenazas que se ciernen sobre el periodismo tienen que ver con la mala utilización de la inteligencia artificial generativa. Estas tecnologías avanzadas permiten la manipulación masiva a través de la creación de imágenes y videos falsos difíciles de detectar, lo que amenaza con ser explotado con fines políticos. Ante esto, los medios deben fortalecer su capacidad para combatir esta manipulación tecnológica.

Por otro lado está la inestabilidad financiera de los medios. Muchos medios de comunicación enfrentan problemas económicos que limitan su capacidad de cumplir con su misión democrática. Aunque algunos optan por modelos de suscripción, la dependencia de las plataformas tecnológicas y el cambio en el interés del público son riesgos constantes para la sostenibilidad.

En ese sentido, Baron dijo que el periodismo debe adaptarse mediante pruebas claras de verdad, aprovechando herramientas digitales y colaboraciones entre redacciones para combatir la desinformación, al mismo tiempo que debe enfrentar el desafío de mantener su viabilidad económica.

Periodismo para las nuevas generaciones

El panorama mediático está en un proceso de transformación impulsado por los hábitos de las generaciones más jóvenes, que prefieren contenidos visuales y breves. Estas generaciones, con una capacidad de atención más corta y una inclinación hacia la autenticidad, rechazan la autoridad tradicional de los medios. Los periodistas deben adaptarse a estas expectativas, contar historias de forma visual y cercana, sin perder los principios éticos que definen su labor, dijo, para cerrar.

Salto tecnológico y oportunidades

Antes de la ponencia de Baron, quien tomó la palabra fue Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Telecom Argentina. Durante su exposición, afirmó que “así como la irrupción de la tecnología 4G que posibilitó la generación de noticias y producción de contenido en movilidad fue responsable de un salto significativo en la modalidad del trabajo periodístico, con la inteligencia artificial generativa, hoy nos encontramos asistiendo a un nuevo salto tecnológico que devela oportunidades, desafíos y debates acerca de su mejor aprovechamiento hacia dentro de las redacciones".

Además, aseguró que "desde Telecom, con nuestro programa Redacciones5G, continuamos reflexionando y acompañando la evolución de la profesión periodística en espacios de disertación y debate con el ciclo ‘Innovación Tecnología y Periodismo’. Y herramientas como nuestra guía Periodismo IA para la integración de la inteligencia artificial al trabajo de una redacción. Seguiremos al lado de los periodistas en las próximas fronteras tecnológicas. Nuestro desafío es seguir impulsando la sostenibilidad de los medios, convencidos de que son un actor indispensable para la democracia".