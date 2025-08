“El mayor desafío es pensar con los docentes para qué sí y por qué no una tecnología en el aula”

Por Eduardo Ledesma

Versión gráfica: Belén Da Costa

María Paula Buontempo es licenciada en Ciencias de la Educación (UNNE). Especialista en Educación Virtual (UNED). Magister en Desarrollo Social (UNNE). Doctora en Antropología Social (UNaM). Se desempeña en docencia, investigación y gestión en universidades públicas de Argentina y Ministerios de Educación de la región, en temáticas vinculadas con educación mediada por tecnologías y educación virtual.

Es también directora de la “Maestría en educación virtual en el nivel Superior” (Facultad de Humanidades de la UNNE) y subsecretaria de Contenidos Audiovisuales del Ministerio de Educación de Corrientes. En esta nota, grabada en los estudios de El Litoral Radio, hablamos de los desafíos de la educación, la tecnología y herramientas clave como Corrientes Play y Educa Play. ¿Cómo incluir a todos los docentes de la provincia? ¿Qué pasa con las familias?

¿Qué es Corrientes Play?

Corrientes Play es una plataforma de contenidos audiovisuales vinculada con el arte, la cultura y la música. EducaPlay es la sección educativa de la plataforma Corrientes Play. Y desde la Subsecretaría coordinamos y de manera articulada trabajamos con la productora 2047 para esa sección.

EducaPlay, ¿qué es? ¿qué hace?

EducaPlay tiene contenidos audiovisuales para ciertos momentos del nivel secundario, de primero a quinto año y estamos desarrollando los contenidos de sexto año. Prepara, trabaja, forma a docentes correntinos para el desarrollo y el diseño de contenidos que se encuentran en el diseño curricular para que los puedan trabajar de manera audiovisual y así llegar al estudiante de este siglo con contenidos audiovisuales.

El objetivo primario central es el estudiante. Pero debemos destacar que el docente y el estudiante interactúan con esa sección. Además, de una encuesta que aplicamos, lo que vimos es que también Educa Play está llegando a las familias. Entonces, no es solamente el estudiante y el docente, sino también la familia.

El material está como en una especie de repositorio. ¿Y cómo lo usan los docentes?

Los docentes utilizan los videos de EducaPlay de distintas maneras. Puede ser como un disparador de una clase, entonces empiezan la clase con un video. Puede ser para reforzar algún tema. Y también le dan otros usos que puedan fomentar en los chicos o incentivar en algo o invitar a que indaguen sobre un tema determinado. Los chicos lo que hacen es acceder a un video determinado, los videos no tienen una duración mayor de tres minutos, y a partir de ahí comienzan a trabajar con un tema. En general, todos los videos de EducaPlay lo que tienen como característica es que el contenido no se encuentra cerrado y acabado. Es decir, no buscamos la transmisión textual de un contenido, sino que lo que buscamos es que los alumnos sean protagonistas.

¿Esto qué quiere decir?

Que todos los contenidos indagan, plantean preguntas, para que los estudiantes continúen indagando, investigando sobre ese tema.

¿Quiénes hacen los videos?

Los videos son realizados por docentes de la provincia, docentes correntinos. Son seleccionados tanto por la Subsecretaría como por la Productora 2047. Tienen una preparación previa. Podríamos decir que los docentes pasan por una metamorfosis. Es una transformación importante la que realizan los docentes para la generación de estos contenidos.

Claro, porque tienen que entender de los formatos ¿no?

Claro, y además pensá que el docente tradicional está acostumbrado a estar en un salón, con los chicos adelante, en general el pizarrón atrás, y sobre todo las clases son expositivas. En el mejor de los casos hay interacción, se promueven otros tipos de metodologías. Acá el docente tiene que desarrollar o disparar un contenido en tres minutos, utilizar recursos audiovisuales, ser actor -porque tienen que aprender a presentar los contenidos-. Y previo a todo eso hay que armar una guía que denominamos escaleta, es el nombre técnico, para poder desarrollar el guión de lo que se está por trabajar. Entonces, son una serie de pasos para poder llegar a ese contenido de tres minutos. Más todo el trabajo que realiza la Productora 2047, que es el trabajo profesional de la edición.

Todo esto es preparado, está coordinado, está chequeado por el Ministerio de Educación.

Así es, todo está chequeado por el Ministerio de Educación de la Provincia. Trabajamos desde la Subsecretaría en ese chequeo, en esa coordinación. Además de los profesores que realizan los guiones y graban los contenidos, tenemos todo un equipo de coordinadores disciplinares, correctores, editores que se encargan del contenido.

Es muy minucioso.

Exactamente. Tenemos distintos filtros para poder llegar a la versión que ustedes ven en la plataforma.

Lamentablemente, los contextos de producción de estos materiales están en la Capital. ¿Qué pasa con los docentes de toda la provincia que tienen esta herramienta que busca justamente achicar las brechas? ¿Cómo es el trabajo con los docentes del interior?

Nosotros tenemos todas las semanas microtalleres de manera virtual con aproximadamente 200 o 300 docentes que se suman a planificar EducaPlay. También estamos ahora trabajando la articulación con herramientas digitales preguntándonos ¿qué podemos hacer y en qué contenidos podemos ayudar a los docentes a que también generen? No es solamente ser consumidor de los contenidos de Educa, es que puedo producir yo también.

¿Y cómo es el tema de la conectividad? Porque es un gran tema ese porque algunas escuelas reportan inconvenientes.

El gobierno tiene un plan específico de conectividad que es Telco. Si nosotros recorremos la provincia, uno ve que es gradual, en algunas zonas, pero mejoró muchísimo la conectividad. El gobernador anunció la instalación de las antenas también de Starlink y la idea es llegar a toda la provincia.

¿Cómo es la medición de todo esto? ¿Qué ven después de tres o cuatro años de aplicación intensiva de este plan?

Nosotros tenemos indicadores precisos en lo que tiene que ver con lo que es plataforma. Lo que hicimos fue encuestas a nivel masivo en todos los niveles del secundario para ver el uso. Además, tenemos los microtalleres. Lo que nosotros hacemos es que todas las acciones de capacitación, no solamente las vinculadas con EducaPlay, sino también con Educación Digital, deben ser transmitidas. El docente no es que solamente se conecta para hacer una capacitación o participa de algún taller, sino que debe generar una experiencia concreta en el aula y poder enviarnos la experiencia, poder compartirla. Entonces podemos empezar a ver cómo se utilizan las tecnologías dentro de las clases.

¿Estas capacitaciones entregan puntaje?

Sí, las capacitaciones entregan puntajes, siempre y cuando presentes experiencias que se realizan en tu aula y con tus estudiantes. Y son capacitaciones para todos los niveles. Desde el nivel inicial hasta el nivel superior, brindamos capacitaciones en distintas tecnologías.

¿Cuáles son los principales desafíos que tuvieron y que todavía se presentan para integrar las tecnologías en estos niveles?

El primer desafío que tuvimos fue el diseño de un plan integral de educación digital. Que no se vean a las tecnologías como herramientas solamente y que aparecen de vez en cuando, sino poder integrarlas dentro de un plan que nos permita tener continuidad en el proceso que estamos realizando. Que dentro de las instituciones la tecnología no sea un agregado sino que pase a formar parte de la planificación del docente.

No sólo el celular, sino cualquier dispositivo. Lo que nosotros buscamos, y este es el mayor desafío, es esto de pensar con los docentes, ¿para qué sí y para qué no? ¿Cuándo necesitamos o cuándo nos parece que podría la inteligencia artificial, la computadora o cualquier aplicación potenciar lo que yo quiero enseñar? ¿Qué busco que el alumno aprenda a través de esto? ¿Cómo hago para pasar del papel a una tablet o a una pizarra digital? Entonces, no buscamos una cosa sí y otra cosa no. Buscamos que haya convergencia de medios y que se piense para qué sí y para qué no. Ese es el mayor desafío siempre.

¿Cómo ven o fomentan la participación de las familias en la educación mediada por tecnología de los chicos?

A propósito de eso, ahora estamos trabajando en Educa ATR. Es un streaming vinculado con determinados temas donde agregamos contenidos que hoy son sensibles y necesarios para toda la comunidad. Uno de ellos tiene que ver con esto de apuestas digitales, por ejemplo.

No todos los temas que están en Educa hoy están siendo vistos por las familias, pero muchos sí. Incluso tenemos padres de estudiantes del último año del nivel primario que nos dicen que miran el contenido con sus hijos porque les son útiles a ellos y la verdad es que ahí conocimos que los padres consumen el contenido del streaming también.