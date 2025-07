“El Vidal es un hospital de derivación polivalente del adulto más grande de Corrientes: ya atendió más de 49 mil consultas en lo que va del año”

Horacio Sotelo fue residente de clínica médica del Hospital Italiano de Buenos Aires y ahora es el director ejecutivo del Hospital Vidal. Es JTP con dedicación exclusiva en la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste.

Con él hablamos del hospital y la salud, de las demandas de los pacientes y de las posibilidades de los médicos. De cómo la escucha y la empatía se vuelven necesarias en el contacto con una persona doliente. También de las nuevas tecnologías y del acceso a los sistemas de salud en Corrientes.

Para Sotelo, es necesario “fortalecer el sistema de salud pública” de Corrientes y lo cuenta a través de su experiencia con números. El Hospital Vidal es el centro de derivaciones más grande de Corrientes, que atendió 49 mil consultas en los últimos meses.

¿Quién es Horacio Sotelo?

Antes de envejecer decía que era médico, ahora soy un ser humano que trabaja de médico. Y esa diferencia es sustancial.

¿Por qué?

El envejecer me dio algo de experiencia con respecto al trato humano que nos dio la medicina. Se ven actualmente muchas cosas que escapan al quehacer médico exclusivo, en el cual trasciende el simple acto de dar conocimiento y ayudar al otro, sino es más que nada, es un contexto ahora, es un contexto de ayuda.

¿Qué es lo que ves en el hospital?

El hospital es una escuela espectacular. El hospital es una escuela de enseñanza fundamental. No es fácil igual. Todos pasamos por esquemas, por momentos, por procesos de competencia, pero salís airoso de eso gracias al equipo de gente que hay adentro.

El hospital es una escuela en muchos aspectos y lo principal es la propia medicina. Pero, seguramente llega gente que tiene más que la enfermedad, tiene otras dolencias y otras carencias. ¿Cómo es ese trato ahí?

Yo fui el que acuñó la palabra de que nosotros estamos del otro lado de la avenida y por lo menos en Corrientes las avenidas dividen cosas. Lo que está afuera ya es la periferia, en muchos aspectos. El otro lado de la avenida es el cotidiano de lo que se ve realmente, es la realidad.

Inclusive hay cosas que nos hace entender de otra manera la medicina. Cosas que no la veíamos y ahora la estamos viendo. Mujeres violentadas, apuñalados, chicos armados. La droga y la violencia es algo que antes o no se veía o la veíamos muy poco. Hoy es algo tan cotidiano que esa es la realidad. Es una cosa de todos los días.

Usted dijo algo interesante: la soberbia y los médicos. A veces, los médicos como tienen el don de la cura creen que son más que un humano promedio. ¿Hoy la medicina está formando gente para trabajar con eso?

Sí, alguien pateó el tablero con respecto a los avances tecnológicos. No sé si culparlos o no, pero tuvo mucho que ver con respecto a la despersonalización. Yo estoy en la Facultad de Medicina y hace 24 años que soy docente, con la suerte de ser docente del último año de la carrera de Medicina. Yo siempre digo a los alumnos que trabajen la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de entender la problemática del otro, y de hacerle convencer de que nosotros tenemos solo un conocimiento. Para eso, hay que generar una confianza y debe ser trabajada mutuamente.

Doctor, ¿cómo está el hospital? ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo están? ¿Qué necesitan?

El hospital está muy bien. Yo estoy ahí hace ocho años y lo primero que hicimos con el grupo fue identificarnos. Es un hospital grande y buscamos entender qué nos va a dar el cuero para hacer y qué no. Y en base a eso modificamos el organigrama del hospital. Y nos fue bien en la gestión. Nos fue muy bien.

¿A dónde querían ir? ¿Dónde estaban?

A identificar que somos un hospital de derivación. Primero, no queremos ser un CAPS o un SAPS de atenciones. Queremos atender cierta complejidad y ubicarnos bien en el posicionamiento. Somos el hospital central de derivación José Ramón Vidal.

De toda la provincia.

De toda la provincia. Y en base a eso le metimos al objetivo y nos está dando el cuero para eso. No somos un hospital emergentológico.

¿Los servicios más importantes que presta y en los que podríamos dividir el hospital, cuáles serían?

El servicio de clínica médica, el de cirugía, oncología y otorrinolaringología. Es un hospital de derivación polivalente del adulto. Ese es el nombre que tiene. Tenemos un grupo que buscamos la excelencia y que nos está dando la espalda para eso.

Cuando se inaugure el año que viene el Instituto Oncológico de Corrientes, tengo entendido que en una primera etapa no va a tener internación. ¿Ustedes van a seguir atendiendo? ¿Cómo va a ser eso?

El Hospital Vidal es una entidad distinta del Instituto de Oncología. Distinta.

Pero no van a ceder servicios.

Esto es política. Por ahora estoy en un sistema orgánico. Si bien puedo tener mis ideas, pero soy respetuoso de los alineamientos que se buscan.

El hospital Vidal, entonces, es el de derivaciones más grande de la provincia. ¿Cuánta gente atiende, más o menos, por día?

Desde enero hasta agosto tuvimos 49.000 consultas. Solo consultas. También, alrededor de 27.000 internaciones. Es una monstruosidad, una locura.

¿Y hay personal para todo eso?

Yo debería estar contento de todo ese asunto, pero al mismo tiempo no tengo que hacerlo, porque eso habla de otra cosa. Se está contaminando y nosotros tenemos que tener mucho menos consultas porque nosotros tenemos que ser un hospital de derivación.

Ahí hay una vieja crítica que se le hace al sistema de salud pública de Corrientes y es justamente su política de derivaciones. Les llegan las consultas a ustedes porque muy poco es lo que se puede contener en el interior o en los sistemas primarios de atención. ¿Usted coincide con eso?

Tengo opinión y estoy en un sistema orgánico en ese sentido. Hay que fortalecer el sistema de salud pública. Por ejemplo, si tenemos noción, cuando el gobernador da inicio al año en las asambleas legislativas se habla de progreso, satélites, bosques y más. De hospitales casi nada.

Pero sí hay que reconocer algo: Valdés estuvo súper rápido de reflejos porque se le vino una pandemia y creó el Hospital de Campaña. La idea era tratar de no contaminar los demás hospitales que se iban atendiendo y eso fue un gran acierto. Me saco el sombrero.

Y en esa línea doctor… el acceso a la atención médica muchas veces es también un tema.

El Hospital Vidal se está haciendo cargo de estos números catastróficos y hay gente que tiene coberturas de obra social. La medicina hospitalaria le está ofreciendo una medicina de excelencia barata. Los hospitales están arancelados de una manera distinta que un hospital privado y el prestador nos entrega muy poco. Hay cosas que no se tienen en cuenta como atender un paciente oncológico que es muy caro.

Y en ese sentido, hay grandes desafíos en lo que presenta el alto costo de los tratamientos. Porque encima ustedes tienen pacientes con medicación carísima. Tal vez de las más caras.

De las más caras. El Banco de Drogas de la Provincia ya no da más en ese sentido. Se trata más que nada de unas políticas públicas nacionales que tenían que bajar con el Instituto Nacional del Cáncer y todo este asunto. Hay tratamientos oncológicos atrasados. Tratamientos quimioterápicos atrasados. Porque no llega la droga, porque las drogas son importadas, porque quedaron en la aduana, porque a precio dólar. Uno tiene que comprar a precio dólar y el precio dólar fluctúa. Y el que no tiene está esperando sus tratamientos para tratar de que tengan unas dos o tres Navidades de más. Es un tema y lo vivimos todos los días en el hospital.

¿Cuáles son los objetivos de acá a fin de año? En un momento de crisis muy profunda además.

La obra que se está haciendo en el hospital es una obra monumental. La modificación de esa zona del hospital, emergencia, terapia, terapia intermedia, laboratorio. Eso nos posiciona. La obra se va a terminar. Es la modificación de la vieja emergencia pero ahora con toda la tecnología, muchas más camas, una terapia intermedia, laboratorio de emergencia. Es decir, nadie tiene que salir a correr con una jeringa o buscando sangre porque estará todo conectado.