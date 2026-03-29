Hijas de Floresta: un viaje al amor y las segundas oportunidades en Buenos Aires

En su primera novela, Hijas de Floresta, Javier Lentino construye una historia que combina romance, intriga y memoria emocional en una Buenos Aires barrial que ya no existe, pero que sigue viva en la experiencia de quienes la habitaron.

La trama sigue a Martín Molina, un hombre que, tras el quiebre de su matrimonio con Mora y un proyecto de paternidad frustrado, se ve obligado a reconstruir su vida desde cero. Ese regreso a los lugares conocidos —el barrio, la bicicletería, los amigos— no es solo geográfico, sino también íntimo: implica enfrentarse a sus propios fantasmas, revisar sus vínculos y abrirse a nuevas experiencias afectivas.

Ambientada entre finales de los años 80 y comienzos de los 90, la novela propone un viaje en el tiempo hacia una ciudad atravesada por dinámicas barriales, negocios familiares y rutinas compartidas. En ese escenario, Lentino despliega una galería de personajes que escapan a los estereotipos: mujeres complejas, deseantes y estratégicas; amistades de toda la vida; y una red de relaciones donde la lealtad y la traición conviven en tensión permanente.

Uno de los puntos más sólidos del libro es el trabajo con las voces. Los diálogos, ágiles y verosímiles, funcionan como motor narrativo y permiten que los personajes construyan, casi sin filtros, sus propios mapas sentimentales. En ese registro cotidiano, mientras toman un café o conversan en la vereda, emergen decisiones que marcarán el rumbo de la historia.

Más allá de su apariencia de comedia romántica, Hijas de Floresta incorpora elementos de thriller que sostienen el suspenso y empujan al lector hacia adelante. La intriga no solo está en los hechos, sino en las motivaciones: qué ocultan los personajes, qué dicen y qué callan, qué están dispuestos a perder para sostener una versión de sí mismos.

En ese sentido, la novela también puede leerse como una exploración sobre la identidad y el autoengaño. Molina, su protagonista, es alguien que intenta dejar de mentir para poder vivir, en un entorno donde muchos otros parecen sostenerse justamente en lo contrario. Allí, los verdaderos conflictos no están tanto en el afuera como en la forma en que cada personaje se enfrenta a su propia historia.

Publicado por la editorial Milena Caserola, el libro también dialoga con la experiencia personal de su autor, quien vive en Estados Unidos desde hace más de dos décadas. Esa distancia se traduce en una mirada que recupera el pasado como un territorio suspendido, cargado de detalles, climas y sensaciones.

Con una prosa fluida y atrapante, y una construcción narrativa sólida, Lentino logra sostener el interés a lo largo de toda la novela hasta llegar a un cierre que sorprende sin perder coherencia con el recorrido previo.

Hijas de Floresta es, en definitiva, una historia sobre el amor, la amistad y las segundas oportunidades, pero también sobre el riesgo de cambiar y animarse a vivir otra vida. Una novela que encuentra en lo cotidiano su mayor potencia y que invita a recorrer, entre nostalgia y tensión, una cartografía emocional tan reconocible como inquietante.

Sobre el autor

Javier Lentino, nació en Buenos Aires, en 1969. Desde el 2002 vive en Estados Unidos.

En 2020 publicó su primera novela, Los Onetti. Sus cuentos aparecen en las antologías Don't Cry for me, América y Home in Florida: Latinx Writers and the Literature of Uprootedness.

Por amor al arte mantiene el podcast Estoriteler, y una web de cuentos, crónicas y relatos.