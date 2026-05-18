Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre la China Suárez y dejó una inesperada reflexión

La relación entre Benjamín Vicuña y China Suárez parece haber atravesado distintas etapas desde el final de su historia de amor. Lo que en otro momento estuvo marcado por la cercanía y la vida compartida, con el tiempo se transformó en un vínculo atravesado por tensiones, diferencias y desacuerdos que quedaron expuestos en distintas oportunidades.

Uno de los episodios que más habría profundizado la distancia entre ambos tuvo que ver con el futuro de sus hijos, luego de las versiones que indicaban diferencias alrededor de la posibilidad de que viajaran junto a la actriz a Turquía. Aunque finalmente los menores pudieron instalarse temporalmente con su madre, el conflicto dejó secuelas y alimentó la percepción de una relación cada vez más fría entre los ex.

En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, Vicuña se mostró sincero al hablar del presente familiar y del modo en que intentan sostener el vínculo parental pese a las diferencias. “Durante mucho tiempo lo tuvimos estando separados”, reconoció el actor, al referirse al tipo de relación que mantuvieron desde la ruptura.

El deseo de Benjamín Vicuña de recomponer el vínculo por sus hijos

A pesar de las tensiones y los desencuentros, el actor dejó en claro que no pierde la esperanza de alcanzar una convivencia más cordial con la actriz. Lejos de alimentar disputas, expresó un deseo centrado en el bienestar de los hijos que tienen en común y en la necesidad de encontrar un equilibrio.

“Compartimos muchas cosas y yo espero que algún se pueda tener un poquito de sentido común y de buena onda, básicamente por los chicos”, sostuvo Vicuña, dejando ver que, más allá de las diferencias personales, existe una intención de priorizar el diálogo y construir un vínculo más saludable.

Las declaraciones reflejan un escenario complejo, pero también una puerta abierta a la reconciliación desde otro lugar: no como pareja, sino como padres. Mientras el presente de ambos continúa tomando rumbos distintos, los hijos siguen apareciendo como el punto de unión que, al menos para el actor, todavía permite imaginar una relación menos conflictiva.

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