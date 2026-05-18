Circuito Correntino de Running: más de 300 atletas abrieron la temporada 2026

Con el Parque Acuático Goya como escenario, más de 300 corredores de todo el país participaron de la décima edición de la Otoño Trail Run, dando inicio al Circuito Correntino de Running.

El local Francisco Marchiani y la entrerriana Agustina Balbuena se quedaron con la gloria en la categoría Elite, en una jornada marcada por la emotividad, el clima de camaradería y el anuncio de la próxima fecha en Bella Vista.

Los reyes del barro y la velocidad

La competencia, que incluyó por primera vez la categoría Elite en los 21 kilómetros con premios por un valor de un millón de pesos, coronó a grandes exponentes de la región:

21K Elite Masculino: El primer lugar quedó en manos del crédito local, Francisco Marchiani .

21K Elite Femenino: La entrerriana Agustina Balbuena se consagró como la más rápida de la categoría.

21K Estándar: Alejandra Beatriz Romero (Mujeres) y Hugo Robledo, de Bella Vista (Varones), se alzaron con la victoria.

Una década de aventura y crecimiento

Lo que nació en 2016 como una alternativa local, hoy es una fecha fija en el calendario regional. Esta décima edición, organizada por el grupo Modo Runner Team, consolidó al Parque Acuático Goya como una sede de excelencia.

Atletas de Chaco, Misiones, Formosa, Buenos Aires y Entre Ríos destacaron la logística municipal y el trabajo de cronometraje de la firma local Yvera Crono.

Fernando López Torres, referente de la organización, agradeció el apoyo del intendente Mariano Hormaechea y de las áreas de Turismo y Deportes: "Es una carrera hecha por corredores para corredores, con entrega y gran apasionamiento", destacó tras el éxito de la convocatoria.

Homenajes y el "corazón" de la prueba

La jornada tuvo momentos de profunda emoción al distinguir como invitados vitalicios para futuras ediciones a dos ejemplos de longevidad deportiva: la cruceña Silvia Córdoba y el goyano Horacio Almada, ambos competidores en la categoría de más de 70 años.

Además, el evento cerró con su clásica "marca registrada": un espacio festivo con música y cotillón donde los equipos compartieron el tercer tiempo a la vera del Río Santa Lucía.

Lo que viene: Desafío Toropí

La adrenalina del running no se detiene. Durante la entrega de premios en Goya, se confirmó que la segunda fecha del circuito provincial se trasladará a Bella Vista.

Los días 4 y 5 de julio, los atletas se medirán en el imponente escenario natural del Desafío Toropí.