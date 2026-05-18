El blooper de Camila Mayan en el gimnasio que se volvió viral



Camila Mayan volvió a captar la atención en redes sociales, aunque esta vez no fue por un proyecto personal ni una reflexión íntima, sino por un divertido percance ocurrido mientras entrenaba. Fiel a su estilo espontáneo, la influencer decidió exponer un momento incómodo y a la vez gracioso que vivió en el gimnasio.

Todo ocurrió durante una jornada habitual de entrenamiento, una rutina que suele compartir en sus historias de Instagram con frecuencia. Luego de finalizar ejercicios de fuerza, Camila se dirigió hacia una cinta para completar algunos minutos de cardio. Sin embargo, el intento por subirse a la máquina no salió como esperaba.

Vestida con ropa deportiva y con el pelo recogido, la influencer intentó acomodarse sobre la cinta que ya estaba en movimiento, pero no logró sujetarse correctamente del apoyo lateral. En cuestión de segundos perdió estabilidad y terminó cayendo de forma aparatosa, golpeándose una rodilla contra la máquina mientras la otra impactó en el suelo.



La reacción de las amigas de Camila Mayan y el video que decidió mostrar

Aunque el susto inicial fue inevitable, la situación no pasó a mayores. Camila reaccionó rápido, se levantó casi de inmediato y siguió con el entrenamiento, evitando que el accidente tuviera consecuencias más serias. Aun así, la escena quedó registrada por las cámaras de seguridad del gimnasio y más tarde se transformó en un motivo de risas.

Quienes estaban entrenando cerca no pudieron evitar reaccionar. Una compañera que realizaba ejercicio junto a ella y otra mujer presente en el lugar terminaron estallando en carcajadas al ver la inesperada secuencia, generando un clima distendido luego del golpe y obligando incluso a pausar el entrenamiento por unos minutos.

Lejos de tomarse la situación con vergüenza o intentar ocultarla, Camila optó por compartir el video en sus redes sociales y mostrar también la pequeña consecuencia física del tropiezo: un raspón en una pierna. Con humor, describió la marca como “una frutilla como cuando era una niña. Bárbaro”, quitándole dramatismo al episodio.

La naturalidad con la que decidió contar lo sucedido volvió a generar empatía entre sus seguidores, acostumbrados al tono relajado y cotidiano con el que la influencer suele relatar tanto los momentos felices como los bloopers más inesperados de su día a día.

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