IA en la Legislatura: expertos nacionales e internacionales se reúnen en Corrientes

En el marco del Programa de Modernización e Innovación, la Legislatura de Corrientes realizará este viernes la “Jornada de elaboración de acciones para la implementación de Inteligencia Artificial en el ámbito legislativo”.

Con la presencia de especialistas de la UBA, el Congreso de Chile y centros de estudios como Cipecc y la Universidad Austral, el evento busca trazar una hoja de ruta para una gestión parlamentaria más eficiente, ética y basada en evidencia.

Innovación y modernización parlamentaria

El encuentro, impulsado por los presidentes de ambas cámaras, Pedro Braillard Poccard y Eduardo Tassano, tendrá lugar el viernes 22 de mayo a las 9.30 en el Auditorio Julián Zini.

La apertura contará también con la presencia del Lic. Juan Francisco Bosco, titular del Instituto de Modernización e Innovación de la provincia.

“El objetivo es aprender de experiencias e identificar los aspectos claves para un uso transformador de la IA”, destacó Tassano, subrayando la importancia de integrar esta tecnología para mejorar el quehacer parlamentario y la democracia digital.

Ejes temáticos y destacados expositores

La jornada se divide en tres bloques estratégicos que abordan desde la teoría hasta la implementación práctica:

IA y Parlamentos: se debatirá el paso del Estado reactivo al predictivo . Disertarán referentes como Maximiliano Campos Ríos (UBA), Luis Rojas Gallardo (Diputados de Chile) y Dolores Martínez (Senado de la Nación).

Plan de Acción: el foco estará en las decisiones basadas en evidencia y la articulación con universidades . Participarán el decano Aníbal Gronda (UCP) y Federico Agostini (Unne).

Gobernanza y Retos: se analizará la ética y la seguridad en el uso de datos. Expondrán especialistas de la Universidad Austral, ParlAmericas y representantes de las legislaturas de CABA y Mendoza, quienes compartirán sus casos de éxito.

Cooperación internacional y federalismo

El evento destaca por su carácter federal e internacional, contando con el respaldo de la Fundación Hanns Seidel y la participación de redes globales como ParlAmericas. Este intercambio de experiencias comparadas permitirá a Corrientes adoptar directrices seguras y confiables para la implementación de herramientas digitales en sus procesos legislativos.

Cómo participar

La actividad está dirigida a parlamentarios, funcionarios, académicos y ciudadanos interesados en la transformación digital del Estado.