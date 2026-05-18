Martin Garrix hizo vibrar Buenos Aires con un show explosivo cargado de beats y adrenalina

La noche comenzó con una energía arrolladora mucho antes de que Martin Garrix apareciera en escena. Miles de fanáticos se acercaron al estadio porteño para vivir el esperado regreso del DJ neerlandés a la Argentina, en el marco de su “Martin Garrix Americas Tour”. Entre banderas, outfits festivaleros y celulares listos para grabar, el clima ya anticipaba una jornada explosiva.

La previa estuvo marcada por una energía creciente que fue tomando fuerza a medida que avanzaba la noche. Cocho fue el encargado de abrir el evento mientras el público terminaba de llenar el recinto. Más adelante, Mar Monzón y Lulu Matheou encabezaron un set B2B que terminó de encender el ambiente y convirtió al Arena en una enorme pista de baile.



Martin Garrix vibró en Buenos Aires

Uno de los momentos clave antes de la aparición de Garrix llegó con Julian Jordan, histórico colaborador del productor neerlandés. Apenas salió al escenario, conectó rápidamente con el público local y lanzó: “Argentina is my house”, frase que desató una inmediata ovación. Su presentación, cargada de drops potentes y sonidos festivaleros, dejó al estadio preparado para el plato principal de la noche.

Pasadas las 21.50 llegó el momento más esperado. Con un apagón total y una impactante secuencia visual en las pantallas gigantes, Martin Garrix apareció finalmente frente a un Movistar Arena completamente colmado. El artista eligió abrir el recital con “Catharina”, uno de sus temas más recientes, marcando desde el inicio un tono emocional y explosivo distinto a lo que sus fans venían acostumbrados.

A partir de allí, el show se transformó en una experiencia inmersiva atravesada por fuego, humo, visuales futuristas y una puesta lumínica de enorme despliegue técnico. Cada drop estuvo acompañado por llamaradas y efectos sincronizados que potenciaron todavía más la intensidad del recital.



El primer estallido absoluto de la noche llegó con “Animals”, uno de los mayores clásicos de Garrix. Apenas comenzaron a sonar los acordes iniciales, el campo explotó en un pogo inesperado para un espectáculo electrónico. Desde el escenario, el DJ tomó una cámara para filmar la reacción de un público completamente desatado.

Lejos de mostrarse distante, Martin Garrix mantuvo una conexión permanente con la audiencia argentina. Durante toda la noche arengó al público, levantó los brazos y celebró la respuesta de un estadio que no dejó de saltar ni un segundo.

Canciones como “Gravity”, “Forbidden Voices” y “Breakaway” profundizaron el clima de euforia colectiva. Las tribunas completas se movían al ritmo de la música mientras las pantallas envolvían el estadio con visuales que transformaban el Movistar Arena en una auténtica rave multitudinaria.

También hubo espacio para momentos más emotivos. Durante “Gold Skies”, miles de luces iluminaron el recinto en una de las postales más impactantes de la noche. Poco después llegó uno de los instantes más sensibles del show con “Waiting For Love”, tema inevitablemente asociado a Avicii.

La emoción se hizo sentir inmediatamente. El público acompañó cada palabra mientras las imágenes en pantalla reforzaban el homenaje al recordado DJ sueco. Por unos minutos, la adrenalina dio paso a un clima mucho más nostálgico y conmovedor.

El repertorio continuó con éxitos como “In The Name Of Love”, “Oxygen” y “Follow”, además de mashups y fragmentos inesperados como “Somebody That I Used To Know”, de Gotye, que sorprendieron al público y mantuvieron la intensidad siempre en alto.

Sobre el final, Garrix encaró un tramo demoledor con temas como “Tremor”, “Byte”, “Proxy”, “Poison”, “MAD”, “Dragon” y “Quantum”, que llevaron al estadio al punto máximo de euforia.

En los últimos minutos del recital, Julian Jordan volvió al escenario para interpretar “Diamonds” junto a Garrix, coronando una noche cargada de energía y química entre ambos artistas.

El cierre llegó con “A Sky Full of Stars”, de Coldplay, en un momento donde el estadio se llenó de luces, abrazos y celulares en alto para culminar con un show de esos que la palabra "extraordinario" no terminan de explicarlo.

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