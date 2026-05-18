Identidad y patriotismo: la Policía de Corrientes entregó escarapelas a los ciudadanos

En el marco del Día de la Escarapela, la Policía de Corrientes llevó adelante una jornada de vinculación con la comunidad bajo el lema de la unidad y el amor por la patria.

A través de un video oficial y recorridas por la ciudad, la institución entregó insignias celestes y blancas a los transeúntes, buscando fortalecer la identidad nacional y revalorizar el orgullo de los símbolos argentinos en cada habitante.

Revalorizar las enseñanzas patrias

Desde la institución policial se hizo hincapié en que mantener vigentes estas tradiciones es fundamental para la cohesión social. "Revalorizar nuestras enseñanzas patrias es mantener viva nuestra identidad y el orgullo de ser argentinos", expresaron en el comunicado oficial.

El mensaje subraya que la escarapela no debe ser vista simplemente como un accesorio o un trozo de tela, sino como un elemento que representa el sentido de pertenencia y la responsabilidad de cada ciudadano con el destino del país.

El corazón de la patria en la calle

El gesto fue recibido con calidez por los ciudadanos que transitaban por diferentes puntos de la Capital.

Para la Policía de Corrientes, este tipo de acciones muentran una a fuerza comprometida con los valores cívicos.

“La escarapela no es solo un símbolo, es el corazón de la patria latiendo en cada ciudadano”, concluye el mensaje oficial, marcando el inicio de una semana donde los colores patrios ganarán protagonismo en las calles de toda la provincia.