Katy Perry vuelve a Argentina: cuándo toca, dónde y cómo sacar las entradas

Argentina se convirtió en el epicentro de grandes recitales. El año pasado brillamos con la presencia de Taylor Swift y sus tres shows icónicos en River y, ahora, el país se prepara para la llegada de una superestrella a un nivel igual de exigente y exitoso. Se trata de Katy Perry, quien oficialmente anunció su regreso hace tan solo unas horas en un show que dará mucho de qué hablar y en el cual también presentará su nuevo disco ya disponible.

Katy Perry acaba de lanzar su tan esperado sexto álbum de estudio 143, un regreso atrevido y sensual a la esencia de la multifacética artista. Lleno de himnos pop provocativos y celebratorios que sus fans adoran, un álbum lleno de corazón... y de ritmo. El mismo día que lanzó el álbum, Katy encabezó su show con entradas agotadas en el festival Rock in Rio en Brasil, siendo su primera actuación en este evento desde 2015.

Tal es así que, ahora, en el marco de "The Lifetimes Tour" prepara su regreso a Argentina en lo que, por ahora, será su único show. La fecha elegida por la artista es el 9 de septiembre del 2025 y, bajo una super producción, se presentará en el Movistar Arena donde cantará todas las canciones de su nuevo disco oficialmente.

Los detalles del show de Katy Perry en Argentina en el 2025

Fecha del show: 9 de septiembre del 2025

Lugar: Movistar Arena

Preventa de entradas - clientes BBVA: 6 cuotas sin interés abonando con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard desde el 19/11/2024 a las 11am hasta el 21/11/2024 a las 11am.

Venta general de entradas: A partir del 21/11/2024 a las 11am las entradas estarán disponibles únicamente a través de la página oficial del Movistar Arena: www.movistararena.com.ar

