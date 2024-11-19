El Excel con el historial de parejas de la China Suárez que se volvió viral en redes

En medio del escándalo por su salida romántica con Franco Colapinto, en las redes sociales volvió a hacerse viral una planilla de Excel con datos sobre las relaciones que tuvo la China Suárez en los últimos años.

Este seguimiento detallado de los amoríos de la actriz había surgido en el 2021, cuando se supo de su romance con Mauro Icardi y la separación de Wanda Nara. Ahora, que Eugenia volvió a estar en el centro de la polémica, el usuario hizo circular el documento otra vez.

"Con quién estuvo la China Suárez", dice la primera columna del cuadro, que enumera a parejas (varias confirmadas y otras por trascendidos) de la actriz, con los detalles correspondientes: si hubo infidelidad y a quién afectó, y duración de la relación.

Como era de esperarse, rápidamente volvió a hacerse viral, pero esta vez generó una gran cantidad de comentarios defendiendo a la China por las decisiones que toma en su vida sentimental.

FUENTE: minutouno.com