Nicki Nicole desmintió los rumores de romance con Enzo Fernández con una foto

Nicki Nicole volvió a reaccionar luego de que reiteraran su supuesto romance con Enzo Fernández, recién separado de Valentina Cervantes, a través de las historoas de su Instagram compartió una historia del artista con el que estaría saliendo.

Según informó el periodista Gustavo Mendez desde sus redes sociales, la cantante estaría viviendo un romance con un artista emergente: “Krom sería el nuevo novio, de la escena urbana”.

“Y esta foto es del día que le habría llevado rosas a la rosarina”, sumó y en otra story agregó: “Nicky recogió el guante, reposteó la historia de quien sacó la foto de Krom con el ramo y sumó dos corazones”.

VALENTINA CERVANTES DEJÓ EN CLARO CÓMO QUEDARON LAS COSAS CON ENZO FERNÁNDEZ TRAS LA SEPARACIÓN

Valentina Cervantes dejó en claro en diálogo con el programa de Ángel de Brito cómo quedaron las cosas con Enzo Fernández luego de la separación: “Yo no tengo rencor ni nada”.

“Este distanciamiento hoy nos hace bien a los dos, no veníamos mal ni nada, yo soy pro familia y siempre voy a tratar y de luchar lo posible por mi familia, pero hasta el punto que la otra persona me deje también”, expresó a LAM.

Ciudad Magazine