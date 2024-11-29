A qué hora es la primera gala de Gran Hermano 2025

Tras el éxito de rating y de seguidores, y hasta incluso sumar premios, Gran Hermano está próximo a regresar a la pantalla de Telefe, con varias novedades.

El propio conductor Santiago del Moro adelantó algunos detalles, como el "casting federal multitudinario, más de 20 participantes, con muchas sorpresas; jacuzzi en la casa, stream en la casa, fogón, nuevos cuartos y nuevos juegos; por ahí intercambios internaciones".

"Este nuevo Gran Hermano va a marcar un antes y un después", prometió Del Moro cuando irrumpió en plena transmisión del último partido de la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

A qué hora empieza Gran Hermano 2025

La nueva edición de Gran Hermano inicia este lunes 2 de diciembre, desde las 21.45 horas por la pantalla de Telefe.

El reality más famoso del país se puede ver por Telefe o por la app MiTefele. Además, se puede ser seguir por las plataformas Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Qué se sabe de la nueva edición de Gran Hermano

A tan solo meses de terminar la última edición, que tuvo como ganador a Bautista Mascia, el reality más famoso del mundo vuelve a Telefe.

El programa debía comenzar el próximo lunes 9 de diciembre, pero el canal de las pelotas decidió adelantar el estreno y finalmente será el 2 de diciembre.

"Va a haber jacuzzi, stream para los chicos dentro de la casa, obviamente no van a tener contacto con el público, va a haber una sala de stream para que ellos puedan streamear. Va a haber un fogón, va a haber nuevos cuartos, nuevos juegos, va a haber intercambios internacionales", comentó Santiago del Moro.

En cuanto a los analistas, en esta temporada Marina Calabró se suma al equipo de panelistas que integran Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Sol Pérez y Ceferino Reato.

En tanto "La noche de los Ex", no contará con ningún ex participante 2024 fijo, pero si tendrán participaciones esporádicas. Por su parte, también serán panelistas Pilar Smith, Costa y Eliana Guercio.

Por último, para definir a los 22 participantes, la producción realizó el casting de forma presencial y digital. Esta vez todo fue más exhaustivo, ya que necesitaban perfiles que llamen la atención y sean todos diferentes entre si.

En esta oportunidad, armaron "confesionarios móviles", en diferentes puntos del país. Tan solo este año 150.000 personas se anotaron para participar en el programa y solo unos pocos serán los privilegiados de ingresar al juego e intentar conquistar al público.

FUENTE: minutouno.com