Flor Vigna apuntó contra Griselda Siciliani: "Debería dejar de meterse en parejas"

Días atrás, Sabrina Rojas dejó al descubierto una interna tras su separación de Luciano Castro que involucra a su actual pareja, Griselda Siciliani. La conductora del ciclo "Pasó en América" lanzó al aire que el vínculo que tiene el padre de sus hijos y la actriz viene desde hace mucho tiempo atrás.

Rojas acusó a Siciliani de tener una "obsesión" con Luciano, a lo que lanzó sin importarle lo que podía venir después: “Del lado de ella había una obsesión, era una fijación lo que le pasaba. Yo estaba de novia, embarazada o había sido madre y ella siempre mandaba mensaje, mensaje, mensaje…”.

Sin embargo, Sabrina no fue la única en hablar sobre el asunto, ya que Flor Vigna, expareja de Castro, también había expresado que la relación se rompió debido a las infidelidades del actor con Griselda.

Consultada por estos dichos, la propia Siciliani no manifestó nada ni a favor ni en contra de las opiniones de sus colegas, y solo dijo que en su vida personal "desearía que todo el mundo la quisiera".

En una entrevista para Intrusos, Flor Vigna no tuvo ningún tipo de filtro al referirse a Griselda Siciliani: "Creo que debería dejar de involucrarse en las relaciones ajenas. Si no le gusta que hablen de ella, que no lo haga".

"Yo ya no soy parte de ese capítulo, ahora estoy en otro lugar. La verdad es que es muy doloroso para cualquier mujer estar embarazada y enterarse de que le están enviando mensajes. Yo pasé un mal momento por la infidelidad", sostuvo.

A su vez, a modo de conclusión, agregó: “Yo creo que tendría que dejar de meterse en las parejas. Después, fuera de eso, no tengo más nada que decir. Si no le gusta, que no lo haga. Eso, simplemente que no se meta en la pareja de otros”.

FUENTE: minutouno.com