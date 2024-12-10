Escándalo en Gran Hermano: por qué la primera eliminada no quiso ir al estudio

Este lunes llegó la primera gala de eliminación de Gran Hermano y se conoció que nominado tuvo que abandonar la casa por decisión del público. En un mano a mano con Ulises, Delfina fue la elegida por el público para ser la eliminada de esta semana.

Un poco antes de conocer esta decisión, salieron de placa Carlos Tocco y Claudio Di Lorenzo , con 11,7% y 21,9% de los votos en su contra, respectivamente.

La decisión de la gente tomó por sorpresa a todos los jugadores, ya que ellos venían teniendo una visión completamente diferente de lo que estaba ocurriendo. Al escuchar el nombre de Delfina, todos se acercaron a saludarla, principalmente Lourdes y Martina, con quien habían formado un grupo y se mostraron muy afectadas por lo que estaba ocurriendo.

Delfina se retiró entre sollozos y abrazos, y recibió los cánticos de los jugadores de Gran Hermano cuando se convertía en la primera participante en cruzar el umbral rumbo hacia el exterior.

En la votación de la placa de a dos, Delfina recibió el 58,9% de votos para abandonar la casa. Por su parte, Ulises obtuvo el 41,1%.

La sorpresiva actitud de Delfina al salir de la casa de Gran Hermano

Una vez que Gran Hermano la despidió, Delfina terminó de saludar a sus compañeros y cruzó la puerta de salida. Acto seguido, se subió al auto que la trasladaría al estudio para tener un primer encuentro con Santiago del Moro, familiares y amigos que estaban esperándola ansiosos.

Sin embargo, el conductor del ciclo le comunicó a los presentes en piso y a la gente que estaba en sus casas que la joven de 18 años había salido de la casa, pero que no iría al típico reencuentro que suelen hacer.

Cuando esperaban que la primera eliminada pudiera al ingresar al estudio, Del Moro comunicó que ella le pidió a la producción evitar ese momento porque se "sentía sobrepasada con la situación".

