¿Cande Molfese o Camila Homs? Quién resultó ganadora de Bake Off Famosos

Después de un largo recorrido, este lunes llegó la gran final de Bake Off Famosos, con la conducción de Wanda Nara y un jurado de lujo: Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis. Las dos participantes que llegaron a esta instancia son Cande Molfese y Camila Homs, con un gran desafío para la última jornada de la competencia: debían realizar una torta de tres pisos con dos técnicas diferentes.

Por supuesto, las dos deslumbraron al jurado, pero sólo una de ellas llegó al corazón de los tres exigentes profesionales de la pastelería y esa fue Cande Molfese. De esta manera, la competencia más dulce tuvo a su nueva campeona que, al parecer, no sólo se llevó el premio mayor, sino también un gran amor.

Según cuentan los otros participantes, en esta temporada de Bake Off Famosos habría nacido el amor entre el periodista Gastón Edul y la actriz, aunque ellos continúan negándolo.

Lo cierto es que Cande llegó a lo más alto de la competencia y compartió qué hará con el premio: pagará los pasajes y estadía de su mamá y sus hermanas en Miami. Así que un gran viaje familiar las espera. ¡Bien merecido!

FUENTE: minutouno.com