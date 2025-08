Qué dijo Fátima Florez sobre su "obsesión" con Lionel Scaloni y los estados de WhatsApp

La actriz Fátima Florez, expareja del presidente Javier Milei, posteó un video en su cuenta de Instagram, en respuesta a la polémica que generó al postear, en sus estados de WhatsApp, una foto del director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni.

Con un divertido video en el que imitó Susana Giménez, la imitadora reveló sobre lo que siente por el DT. En el comienzo, una persona le comenta: "¡Susana, Susana! ¿Qué pensás de Fátima que dicen con lo de Scaloni?". La actriz lo negó rotundamente: "No, por favor no involucren a nadie... A mí sí me gusta Scaloni, está lindo, pero está casado, así que no, no por favor".

Después dijo, con una golosina en mano: "Yo mientras tanto, me voy a comer este caramelito, riquísimo, es fabuloso... ¡Como Scaloni!".

Fátima había posteado una foto sugerente de Scaloni luego de que salieron a la luz versiones de romance entre Javier Milei y Yuyito González.

La actriz se mostró interesada en director técnico campeón del mundo, recientemente consagrado como bicampeón de la Copa América 2024 en Estados Unidos.

Respecto al supuesto nuevo romance del presidente, su expareja, dijo en una conversación con la periodista Nancy Duré: "Estoy muy bien. Soy muy respetuosa de mi vida privada sentimental pasada. Beso grande".

Fuente:M1