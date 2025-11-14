Marianela Mirra y José Alperovich ya tienen fecha de casamiento: cuándo darán el "sí"

El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, y Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano 2007, se encuentran ultimando los preparativos para su boda, la cual está programada para el próximo 27 de noviembre. La noticia, confirmada por el programa Tarde o Temprano (El Trece), llega en un momento de gran exposición mediática para la pareja, avivada por rumores sobre un posible embarazo de la mujer que supo captar la atención del reality en su cuarta edición.

El casamiento, para el cual ya poseen la "autorización formal del Registro Civil", se diferenciará por ser una ceremonia íntima y reducida, limitada a unos 30 invitados. No obstante, el evento no será austero. La boda se celebrará dentro de las instalaciones del complejo de lujo Zencity en Puerto Madero, sitio donde Alperovich cumple su prisión domiciliaria desde 2024.

El edificio dispone de los salones y amenities necesarios para garantizar que el evento se desarrolle completamente dentro del perímetro judicialmente autorizado.

Lo más destacado de la celebración es su costo. Según detalló Fernanda Iglesias, el servicio de catering, provisto por un prestigioso hotel porteño, tendría un valor estimado de más de $200.000 pesos por comensal. Este precio incluye el menú completo—entrada, plato principal y postre—, junto con vinos de selección.

Adicionalmente, se reveló que el descorche de vinos se fijaría en aproximadamente $90.000 pesos por persona, mientras que el costo del champagne premium para el brindis se elevaría a unos $120.000 pesos por invitado, cifras a las que debe añadirse el IVA.

