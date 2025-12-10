Revalorizaron el Museo Artístico “Mario Bofill” con una peña chamamecera

La localidad correntina de Loreto vivió el pasado viernes una jornada cargada de emoción y memoria colectiva durante la revalorización del Museo Artístico “Mario Bofill”.

El encuentro, organizado de manera conjunta entre la Municipalidad de Loreto y la Fundación Mario Bofill, propuso una agenda completa que incluyó un circuito cultural y turístico, un acto de puesta en valor y una peña chamamecera abierta al público.

La actividad comenzó con el recorrido “Vivencias, Costumbres y Personajes de Loreto”, guiado por el músico Luis Moulin. El circuito abarcó espacios emblemáticos vinculados a la vida y obra de Mario Bofill, como el Museo de Arte Sacro, su casa natal y un mojón señalizado como “Cantalicio”, entre otros puntos representativos de la identidad loretana.

“Fue hermoso escuchar el relato alrededor de cada lugar que recorrimos, por su vínculo con la historia de papá, volcada en sus canciones”, expresó Fernando “Chingoli” Bofill. El recorrido finalizó en el Museo Artístico “Mario Bofill”, donde se realizó el acto central de revalorización y se habilitó al público un espacio para volver a recorrer su acervo material: manuscritos, partituras, premios, cartas, fotografías y testimonios que resguardan el legado del reconocido músico y compositor correntino.

Entre los presentes estuvieron Julio Cáceres; Edgar Galarza Florentín, intendente electo de Mburucuyá; Jorge Meza, intendente de Caa Catí; Norberto Villordo, jefe comunal de Santa Lucía; Orlando Maidana, intendente de Loreto; y Joselo Schuap, secretario de Cultura de Misiones, además de vecinos, medios locales y referentes culturales.

Chingoli Bofill destacó el acompañamiento y afirmó: “Me quedo con el testimonio de los oradores. La presencia de todos me hizo entender que la revalorización es de suma importancia y todos los Bofill estamos eternamente agradecidos”.

También se puso en valor el trabajo de Anahí Moray, compañera de Bofill y promotora del museo desde su creación, por su labor en el rescate y la conservación del material documental del artista. Asimismo, se reconoció la tarea de Andrés Rodríguez en la preservación del acervo material e inmaterial relacionado con la figura del músico.

La jornada concluyó con una gran peña chamamecera que reunió al Ballet Oficial de la Municipalidad de Loreto, Edu Scófano y Los Bofill, reafirmando la identidad cultural que marcó la vida y obra del artista.

El museo y su aporte al turismo cultural

Desde su inauguración en 2020, el Museo Artístico “Mario Bofill” se consolidó como un espacio clave para preservar la obra del músico y para potenciar el desarrollo turístico de Loreto. Con el acompañamiento del área municipal de Turismo y el circuito “Vivencias, Costumbres y Personajes de Loreto”, la revalorización presentada el viernes busca profundizar en otras figuras inmortalizadas en las letras de Bofill y ampliar la propuesta cultural.

“Esta jornada no solo apeló a lo emotivo, sino que también puso en primer plano las posibilidades que tiene Loreto a nivel turístico y cultural. El museo, el circuito y el pueblo representan una importante oferta que puede dinamizar la economía local”, señaló Andrés Rodríguez.

Un punto destacado fue la presencia del secretario de Cultura de Misiones, Joselo Schuap, junto a empresarios y representantes turísticos de la provincia vecina, con el objetivo de avanzar en acuerdos para incorporar a Loreto como destino turístico y cultural durante la temporada estival.

Horarios de visita

Durante diciembre, el museo abre sus puertas de lunes a sábado, de 9 a 12.30. A partir de enero, y en coincidencia con la temporada de verano 2026, se proyecta ampliar el horario y sumar atención por la tarde para visitantes y turistas.