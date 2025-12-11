Intensa búsqueda de una adolescente desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración para encontrar a una menor que desapareció en la ciudad Capital.

Se trata de Melanie Alicia Morales de 16 años, quien falta de su hogar desde el martes 9 de diciembre. La denuncia por su desaparición se realizó en la Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor, en tanto que en el caso tomó intervención el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de turno.

Melanie responde a las siguientes características físicas:

1,60 metros de estatura.

Contextura física robusta.

Tez blanca.

Ojos de color marrón oscuro.

Cabello largo de color marrón oscuro

Como seña particular, la menor posee un tatuaje en la zona del pecho con el nombre de “UMA”.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a localizar a la menor, pueden hacerlo ante la citada dependencia o comunicarse al 3794-950976; o la comisaría más cercana a su domicilio y/o contactar al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.