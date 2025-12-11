Intensa búsqueda de una adolescente desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración para encontrar a una menor que desapareció en la ciudad Capital.
Se trata de Melanie Alicia Morales de 16 años, quien falta de su hogar desde el martes 9 de diciembre. La denuncia por su desaparición se realizó en la Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor, en tanto que en el caso tomó intervención el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de turno.
Melanie responde a las siguientes características físicas:
- 1,60 metros de estatura.
- Contextura física robusta.
- Tez blanca.
- Ojos de color marrón oscuro.
- Cabello largo de color marrón oscuro
- Como seña particular, la menor posee un tatuaje en la zona del pecho con el nombre de “UMA”.
Quienes puedan aportar datos que ayuden a localizar a la menor, pueden hacerlo ante la citada dependencia o comunicarse al 3794-950976; o la comisaría más cercana a su domicilio y/o contactar al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.