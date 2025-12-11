Hito correntino: se envió el primer conteiner con jugo de fruta concentrado a Japón

La fábrica de jugos Ticcim, ubicada en Mocoretá, alcanzó un hecho trascendental para la industria citrícola del sur correntino: concretó el primer envío de un conteiner de jugo concentrado de mandarina Okitsu al mercado japonés, considerado uno de los más estrictos del mundo.

El logro es el resultado de meses de trabajo técnico, auditorías, negociaciones y una coordinación minuciosa dentro de la empresa.

Un mercado altamente específico y de máximas exigencias

Exportar jugo concentrado a Japón es un desafío mayor. El país asiático aplica un sistema de control con “tabla negativa”, donde cualquier residuo de pesticida no listado no puede aparecer en los análisis.

Esto obligó a Ticcim a trabajar con un nivel de control extraordinario, realizando estudios lote por lote en el Ciati (Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria), en el sur del país. Una mínima contaminación cruzada —incluso con fruta de procesos distintos— podía comprometer toda la operación.

“Fue un control muy, muy estricto. Podía salir bien o no pasar los análisis; por eso hablamos con los socios para ver quiénes querían sumarse a un desafío tan específico”, explicaron desde la planta a Portal Corrientes.

La fuerza de una estructura colectiva

Ticcim está integrada por 60 socios, lo que implica decisiones consensuadas y un compromiso compartido. La exportación a Japón no fue una apuesta individual, sino un proyecto colectivo que requirió organización, inversión y cumplimiento riguroso de normas internacionales.

Ferias internacionales y apertura de mercados

El vínculo con el cliente japonés se fortaleció gracias a la participación de Ticcim en ferias y misiones comerciales internacionales.

Anuga 2024 (Colonia, Alemania): donde se dio el encuentro presencial con el comprador japonés y se avanzó en los requisitos técnicos.

París 2023: feria a la que asistieron representantes de la empresa, ampliando contactos y explorando mercados.

Misión comercial en Santiago de Chile (Embajada Argentina): instancia donde Ticcim presentó su producción y buscó abrir nuevas puertas en un mercado complejo pero estratégico.

Estas participaciones ayudaron a consolidar lazos, sostener reuniones técnicas y mostrar el producto argentino ante compradores exigentes.

Operativa internacional: diferencias horarias e imprevistos

La dinámica del comercio exterior sumó anécdotas y desafíos cotidianos. “Hoy, por ejemplo, a las 4 de la mañana recibí un mail donde nos modificaban el puerto de destino. Tuve que empezar a enviar correos para reprogramar todo mientras estábamos cargando el contenedor”, relataron desde la planta.

La rapidez de respuesta, la coordinación con navieras y la precisión documental fueron claves para que la operación avanzara sin contratiempos.

Exportaciones consolidadas a Europa

Además de Japón, Ticcim ya tiene presencia estable en varios mercados del mundo. Entre los destinos más frecuentes se encuentran: Países Bajos, Alemania, España, Italia; Rusia; Estonia

La empresa continúa evaluando nuevos mercados para diversificar su cartera internacional.

El proceso de laboratorio: la base de toda exportación

Antes de cada operación comercial, Ticcim debe enviar muestras de jugo para su análisis. Según el tipo de estudio solicitado —pesticidas, parámetros específicos o controles físico-químicos— los resultados pueden tardar entre 7 y 15 días.

Y solo cuando la muestra está aprobada comienza el proceso comercial y logístico. “Lleva su tiempo. No es fácil, pero así funcionan los mercados exigentes. Vamos paso a paso”, remarcaron.

55 días de viaje rumbo a Osaka

El container cargado en Mocoretá inició un trayecto marítimo estimado en 55 días, por lo que su llegada a Japón está prevista para principios de febrero. Una vez en el puerto de Osaka, el producto comenzará a distribuirse en un mercado que valora especialmente la mandarina Okitsu por su aroma y dulzor.

Un antes y un después para la citricultura regional

Este primer envío consolida a Ticcim como un actor competitivo en mercados premium y posiciona a Mocoretá en el mapa citrícola internacional.

El hito beneficia a productores, trabajadores, proveedores y a toda la cadena citrícola del sur correntino.

La exportación histórica de este container abre nuevas oportunidades y marca un camino de crecimiento sostenido para los próximos años.

