La increíble propuesta laboral que le hicieron a Wanda Nara en Turquía

Wanda Nara viajó a Turquía para recibir el premio a Mujer del Año en la ciudad de Estambul, donde vivía junto a Mauro Icardi. Durante el evento, la empresaria compartió una historia en donde reveló la impensada propuesta laboral que recibió.

¿Cuál es la propuesta que le hicieron a Wanda Nara?

En un video que subió su amigo y estilista Kenny Palacios a sus historias de Instagram, la empresaria deslizó que le ofrecieron participar de una novela turca. “Me acaban de ofrecer hacer una novela. No entienden que yo tengo mi propia novela”, bromeó Wanda.

“Está lleno de actrices y quieren que haga una novela en Turquía, mañana tenemos una reunión muy importante. Quién que te dice que venimos acá y tengo que venir con todos los chicos a grabar”, sugirió sobre la propuesta.

Previamente, la conductora había usado sus redes para agradecer el reconocimiento que obtuvo. “Gane. BEST WOMAN OF THE YEAR. Europe Awards Thanks. Una noche soñada en Estambul”, escribió en Instagram junto a varias fotos de la ceremonia y su trofeo.

