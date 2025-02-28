Wanda Nara reveló que presenció cosas "graves" de Mauro Icardi hacia uno de sus hijos

Wanda Nara y Mauro Icardi tienen un nuevo enfrentamiento en la Justicia. Tanto la conductora como su expareja, denunciarían al jugador por hechos de violencias que habría ejercido hacia uno de sus hijos, según consigna un informe realizado por la institución escolar que asiste el menor. En este contexto, Icardi le respondió a su expareja compartiendo chats que demostrarían su buena relación con los menores, pero Wanda no dudó en responder.

La respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi apoyando a su hijo

“No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes... (porque los crié y me dicen ‘papá’, palabras textuales). Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada. Mmmm... Raro, ¿no?”, escribió Mauro Icardi en un descargo contra Wanda Nara que compartió en su cuenta de Instagram.

Además, el jugador compartió una captura de un chat en el que se visualiza que Wanda Nara lo invitaba al cumpleaños de su hijo, el pasado 19 de febrero. De esta forma, intentó demostrar su inocencia, dejando en claro la buena relación con los menores. Sin embargo, Wanda Nara refutó este descargo.

En diálogo con Ángel de Brito, la conductora aclaró sobre aquella invitación que le hizo a Mauro Icardi. “El cumpleaños de Benedicto fue el 19 de febrero. Yo la reunión con el colegio la tuve el viernes 21″, leyó el periodista, del mensaje que recibió de Nara. Con estas palabras, evidenció que ella se enteró formalmente de estas situaciones de violencia posterior a la invitación.

Además, indició que el lunes pasado fue el colegio al que asiste su hijo quien presentó la denuncia por violencia, no ella. "Es verdad que por presión de los medios siempre intenté que él tuviera vínculo. Lo invité a cada cumpleaños y le ofrecí llevarlos a su cumpleaños, a lo que él se negó. Yo no quería que pierdan contacto, pero que sea controlado, porque yo presencié cosas graves”, agregó Wanda Nara.

Con estas últimas palabras evidenció que la violencia ejercida sería de larga data. Pero también, confirmó que Maxi López, por esto, denunció a Mauro Icardi y ella se encargó de presentar todo lo necesario. "¿Cómo no voy a defender a mi hijo? A partir de ahí lo tengo bloqueado de todos lados. Él ya tenía denuncias de violencia hacia mí, pero ahora empezaron a hablar los chicos con psicólogos y ellos tienen la obligación de denunciar", aclaró. Esta sería la razón por que la el jugaron estaría "sacado", afirmó la conductora.

Una vez más, la expareja muestra que el enfrentamiento que mantienen es total. Ahora, más allá de discutir por bienes o infidelidades, la situación escaló a generando una gran preocupación por la integridad de los menores involucrados. Por eso, Wanda Nara no dudó en salir a cruzar a su exesposo y contar su verdad.

