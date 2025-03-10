Del Moro anunció que Gran Hermano se sumará a la colecta solidaria por Bahía Blanca

El saldo fatal del temporal que azotó a Bahía Blanca sigue en aumento: ya son 16 los muertos y aún hay personas desaparecidas, según confirmaron fuentes oficiales. Las tareas de rescate y asistencia continúan en las zonas más afectadas, donde el agua provocó destrozos y dejó sin servicios esenciales a miles de vecinos. Por eso la ayuda surge desde diversas instituciones, medios y clubes.

En esta oportunidad, Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, anunció que esta gala será exclusivamente para ayudar. A través de una historia de Instagram y arrobando a la Cruz Roja (@cruzrojaarg) expresó: "Hoy entre todos estaremos en la gala de Gran Hermano ayudando a los damnificados por las inundaciones de Bahia Blanca y alrededores" y sumó que las mismas serán a través del alias: "DONARPORBAHIABLANCA"

FUENTE: minutouno.com