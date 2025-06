La pregunta sobre Wanda Nara que incomodó a Mauro Icardi

La China Suárez pretendía alejarse un poco de lo mediático y pasar un rato tranquila por Palermo junto a dos de sus hijos y Mauro Icardi pero el paseo se vio interrumpido cuando fueron sorprendidos por Puro Show en el parque. Lo que comenzó como una salida relajada, terminó con una pregunta incómoda que generó tensión entre la pareja y los periodistas presentes.

A paso apresurado, el delantero del Galatasaray intentó esquivar las preguntas de la periodista, que inicialmente se centraban en su recuperación tras la operación de rodilla. Sin embargo, el momento más incómodo llegó cuando se le consultó sobre su conflictiva relación con Wanda Nara, lo que provocó una clara incomodidad en Icardi. En ese instante, se rascó la oreja, bajó la cabeza y permaneció en completo silencio, sin ofrecer ninguna respuesta.

La periodista, sin detenerse, insistió: “Vimos que la estabas pasando bien con los hijos de la China. ¿Te gustaría poder hacer lo mismo con tus hijas?” Esta pregunta parecía haber sido el detonante para que Mauro, visiblemente incómodo, se subiera rápidamente al asiento del conductor de la camioneta, y con una expresión seria, diera un portazo en silencio, sin decir una palabra.

Mientras tanto, China Suárez, por su parte, no perdió tiempo y se apresuró a ayudar a sus hijos, Magnolia y Amancio Vicuña, a subir al vehículo negro, a pesar de contar con la colaboración de la niñera. Sin embargo, al igual que Mauro Icardi, la actriz no hizo un solo gesto hacia el equipo de Puro Show y, en lugar de interactuar, también se subió al vehículo rápidamente y dio un portazo para escapar de las cámaras, dejando claro que no deseaba prolongar el momento incómodo.

FUENTE: minutouno.com