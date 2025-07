Antonella Roccuzzo deslumbró con un nuevo look

La llegada de Antonela Roccuzzo a los Estados Unidos, tras la incorporación de Lionel Messi al Inter de Miami, marcó un punto de inflexión en su proyección internacional como referente de moda. Aunque su vínculo con el astro del fútbol la mantuvo desde siempre en la órbita pública, su evolución estética y su consolidación como figura de estilo responden a un proceso propio y sostenido. Con una imagen que combina sobriedad, sofisticación y una lectura aguda de las tendencias globales, Antonela supo construir una identidad que hoy trasciende fronteras.

De ese modo, su presencia en el exclusivo lanzamiento de “Blue Book 2025: Sea of Wonder” en Nueva York funcionó como una confirmación de ese camino. Allí, en una ciudad que vibra como centro neurálgico de la moda mundial, Antonela desplegó un estilo que capturó el espíritu del momento sin dejar de lado su elegancia característica.

En una noche donde el lujo y la creatividad convergieron bajo la inspiración de la belleza marina, la rosarina optó por un diseño de Carolina Herrera que tradujo con precisión el fenómeno Barbiecore en clave de alta sofisticación. Esta corriente, que exalta el color rosa como emblema de poder y vitalidad, encontró en Antonela una intérprete refinada y audaz. Su vestido, de un rosa vibrante, ajustado al cuerpo, con mangas largas y un escote en V profundamente pronunciado, conjugó sensualidad y sobriedad con una armonía impecable.

Pequeños pliegues en el torso aportaron dinamismo al diseño, mientras que la paleta elegida resonó no solo con la tendencia global, sino también con un guiño personal al equipo donde juega Messi.

La estética Barbiecore, en pleno auge dentro de las pasarelas y los eventos internacionales, resignifica el rosa como color de afirmación y sofisticación, alejándolo de viejas asociaciones con la dulzura naïf. En este nuevo escenario, el rosa se convierte en protagonista absoluto de la alta costura, utilizado en trajes estructurados, vestidos monumentales y piezas de vanguardia. El fenómeno, lejos de ser una moda pasajera, plantea una relectura del glamour contemporáneo donde la fuerza femenina se celebra a través de tonalidades vibrantes y composiciones visuales impactantes.

Antonela completó su look con un juego de joyas que subrayó aún más su apuesta por la elegancia contenida. Un collar de plata con piedras incrustadas, coronado por una esmeralda verde profunda, junto a aretes, anillos y pulsera a juego, reforzó una imagen de lujo sofisticado que evitó la ostentación evidente. Cada elección de su estilismo evidenció una comprensión precisa de cómo integrar los elementos de tendencia sin perder de vista la coherencia y la autenticidad personal. Como expresó su imagen en la noche neoyorquina, “la sofisticación reside en el diálogo entre la pieza y quien la porta”.

Su presencia en el evento no pasó inadvertida. A su llegada a Nueva York, compartió a través de sus redes sociales el lujoso recibimiento que recibió: un ramo de rosas blancas, cajas celestes y una carta personalizada que celebraron su participación. En un breve video, mostró algunos de los obsequios recibidos, entre ellos unos anteojos de sol negros, mientras mantenía el misterio sobre el contenido de una de las cajas más grandes.

Antonela Roccuzzo representa hoy un modelo de proyección internacional que combina influencia digital, sensibilidad estética y autenticidad. Con más de 40 millones de seguidores en redes sociales, la empresaria actúa como puente entre la moda latinoamericana y las grandes tendencias del lujo global. Como refleja cada una de sus apariciones, “seguir las tendencias no significa abdicar del estilo propio, sino reescribirlas con una voz personal”. Su participación en “Blue Book 2025: Sea of Wonder” en Nueva York consolidó esta narrativa, confirmando que su presencia en la escena internacional no responde a la casualidad, sino a una evolución consciente y profundamente ligada a su identidad.

Infobae