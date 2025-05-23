El Trece levanta el programa de histórico conductor para la vuelta de Mario Pergolini

Después de 16 años alejado de la televisión, Mario Pergolini prepara su regreso a la pantalla chica con un nuevo ciclo en El Trece. La noticia fue confirmada este jueves por el conductor de LAM, Ángel de Brito, a través de sus redes sociales.

Además, De Brito adelantó qué programa será reemplazado en el prime time con la llegada del ex CQC. "Confirmado Mario Pergolini reemplaza desde junio a Guido (Kaczka) en El Trece", publicó el periodista en red social de X.

Según trascendió, el ciclo se emitiría de lunes a viernes y contaría con la participación especial de Agustín "Rada" Aristarán. "Va a hacer actualidad y humor. El Trece lo busca y le paga porque va a ser la continuidad de Jorge Lanata, con un estilo más fresco y novedoso", contó Luis Bremer en A la Tarde (América TV).

"Ya se sabe cuáles son las víctimas de esta incorporación. Parece que The Balls, uno de los ciclos de Guido Kaczka, cumplió lo que tenía que cumplir. Viviana en Vivo, el programa de Viviana Canosa, y Cuestión de Peso, sufrirían una reducción horaria: les sacarían entre 30 y 45 minutos a cada uno", sumó el panelista del ciclo conducido por Karina Mazzocco.

FUENTE: minutouno.com