El incómodo momento que vivió Santiago Maratea en su debut en Trato Hecho

Este lunes, Santiago Maratea debutó como conductor en Trato Hecho, programa que sale por la pantalla de América Tv, y su primera aparición dejó todo tipo de opiniones.

Por primera vez a nivel mundial, este ciclo tiene al frente a un influencer, reconocido por su activismo social en redes, conduce esta nueva etapa del programa producido por Mandarina Contenidos.

Sin embargo, a la hora de enfrentar este nuevo desafío, a Maratea le ganaron los nervios y protagonizó un incómodo momento con uno de los participantes. Como era de esperarse, en cuestión de minutos, el clip se volvió viral en las redes sociales, provocando todo tipo de comentarios.

Todo se desató cuando el primer participante estaba en acción, en ese momento, el conductor quiso saber un poco más de su vida, sin saber que había una historia dura detrás. "Vivo con mi mamá y mi hermano", comenzó diciendo el jugador.

"¿Y tu padrastro no vive con ustedes?", quiso saber Maratea, ante la respuesta del joven, fue por más. "¿Te puedo preguntar por tu viejo?", dijo.

En ese momento, ocurrió algo que descolocó a todos. "Si, lo mataron", respondió el jugador, dejando a todos en shock. Ante la inesperada respuesta, Santiago buscó la manera de salir de esa situación: "Ah, de una. Terrible, amigo. Lo lamento. A mi viejo no lo mataron, pero se murió, así que compartimos un poco".

Y para rematar, lanzó: "Estamos en el debut y los dos sin padre".

FUENTE: minutouno.com