Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su casamiento: "Sí, quiero"

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son, sin dudas, una de las parejas más queridas por la gente y nadie quiere perderse ni un detalle de lo que pasa en su día a día. En las últimas horas, la influencer anunció su casamiento con el futbolista y mostró el deslumbrante anillo de compromiso que recibió.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió con mucha emoción en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, donde mostró el impresionante anillo de diamantes y demostró que están más que seguros de dar un nuevo paso en la hermosa relación que lograron construir.

Cristiano y Georgina se conocieron en el año 2016, cuando ella era vendedora en la exclusiva tienda Gucci de Madrid. En ese entonces, Ronaldo era estrella del Real Madrid y visitó el local, dando inicio a una relación que rápidamente captó la atención mediática.

Juntos pudieron formar una linda familia y se convirtieron en padres de Alana Martina y Bella Esmeralda, y también comparten la crianza de los otros tres hijos del delantero portugués, formando una familia ensamblada que suele mostrarse unida y llena de amor.

