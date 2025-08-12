Escándalo en Carnaval: Fabián Doman se fue en vivo del programa tras discutir con Duka

Fabián Doman y Andrés Ducatenzeiler, ambos con pasado como presidentes de Independiente, tuvieron un picante cruce en vivo en el canal de streaming Carnaval cuando hablaban de Hugo Moyano, otro exdirigente del "Rojo", enfrentamiento que terminó con un abandono en vivo.

Fue en el inicio de la entrevista de la que también participaban Jorge Rial y Viviana Canosa, cuando una pregunta sobre una supuesta traición al líder de Camioneros desató la breve pero tensa discusión.

"El laburaba para Moyano, yo no", pareció chicanear Domina, pero Duka, replicó: "Fabián traicionó a Moyano. Yo nunca laburé para nadie, y vos para todos".

Si bien no pareció agraviarlo, ya que el ahora influencer y streamer aseguró "nunca tener jefe" para justificar lo que le dijo al conductor, el periodista se mostró ofendido.

"Si quieren me levanto y me voy, y vengo otro día. Yo a recibir una catarata de groserías e improperios no vine. A mí que me falten el respeto, no. Sigan a ustedes. No me gusta que me falten el respeto", sentenció Doman, visiblemente molesto. Acto seguido, se levantó y se fue del programa.

