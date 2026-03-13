Relanzan la Escuela de Gobierno con diplomaturas y formación para dirigentes

La provincia se prepara para relanzar la Escuela de Gobierno de Corrientes con una nueva impronta orientada a la formación de dirigentes, funcionarios y equipos técnicos. El consultor político Andrés Rabossi confirmó que colaborará en el diseño y la coordinación de los programas de capacitación, aunque aclaró que no ocupará ningún cargo dentro del gobierno.

“No voy a asumir ningún cargo público ni integrar el gabinete. Voy a seguir trabajando como lo hago hace años, en investigación y formación de dirigentes”, explicó Rabossi en diálogo con Hoja de Ruta.

El relanzamiento está previsto para el 20 de marzo, en un acto que se realizará en el auditorio del Banco de Corrientes, donde se presentará el plan de trabajo para 2026 y se firmarán convenios con distintas universidades.

Formación para funcionarios y nuevos liderazgos

Según detalló Rabossi, la nueva etapa de la escuela incluirá alrededor de nueve diplomaturas, algunas en conjunto con instituciones académicas como la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Abierta Interamericana.

Las propuestas estarán organizadas en tres niveles: capacitación para empleados públicos, formación para funcionarios municipales y provinciales, y programas destinados a nuevos liderazgos políticos.

Entre las diplomaturas previstas se encuentran:

Administración pública

Gestión local

Comunicación gubernamental

Liderazgo público

Estrategia política para nuevas generaciones

“Si queremos mejores gobiernos, tenemos que formar mejores dirigentes”, sostuvo Rabossi, quien aseguró que el objetivo es mejorar la calidad de la gestión pública y del debate político.

Capacitación basada en las necesidades de los municipios

Para definir los contenidos de las diplomaturas, se realizó una encuesta a los 75 municipios de la provincia, en la que se consultó a intendentes sobre las principales necesidades de formación.

“Muchos municipios plantearon que prácticamente no han tenido instancias de capacitación en los últimos años”, explicó Rabossi. A partir de esos datos se diseñaron programas “a medida” de las demandas locales.

El consultor remarcó que gobernar hoy es más complejo que hace una década, por lo que considera imprescindible profesionalizar la política. “Cambió la economía, cambió la sociedad y cambió la gente. Los ciudadanos están más informados, más exigentes y menos pacientes”, señaló.