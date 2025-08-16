Murió Alberto Martín a los 81 años

Alberto Martín murió este sábado a los 81 años. Según trascendió, el actor estaba internado.

“Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional.Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”, publicó Carlos Rottemberg en la cuenta oficial de Twitter del Multiteatro.

Luis Alberto Di Feo, su nombre real, había nacido el 8 de mayo de 1944 en San Martín. Desde niño mostró vocación por la actuación: a los seis años debutó en el cine con la película La muerte está mintiendo (1950).

Con el paso de los años se convirtió en un rostro habitual de la televisión argentina, participando en ciclos como Su comedia favorita (1965), Gutierritos (1975) y Los hijos de López (1979-1980), lo que le permitió consolidarse rápidamente en la pantalla chica.

En paralelo, desarrolló una carrera cinematográfica diversa que incluyó papeles en producciones como Yo, el mejor (1977), Brigada en acción (1977), Los hijos de López (1980) y ¡Qué linda es mi familia! (1980).

El teatro también fue un espacio donde brilló con fuerza. Obras como Fantástica, La jaula de las locas y Mi querido Mr. New York lo mostraron versátil, capaz de transitar con la misma naturalidad tanto la comedia como el drama.

Con su trayectoria, Alberto Martín deja una huella imborrable en la cultura argentina.

Fuente: TN

