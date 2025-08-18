Así fue el tenso reencuentro entre Charlotte y Alex Caniggia

Marley estrenó el episodio de Por el mundo grabado en China junto a los mediáticos hermanos Alex y Charlotte Caniggia. Sin embargo, lo que se planteó como una divertida aventura de viaje, se convirtió en un intento fallido de unir a los gemelos, que atraviesan una fuerte pelea familiar. La tensión fue tal que tuvieron que grabar sus escenas por separado.

Aunque al comienzo del programa compartieron unos minutos de pantalla, el resto de la jornada cada uno siguió su camino. En una escena con Charlotte, la influencer se sometió a una sesión de preguntas y respuestas de la audiencia, en la que no pudo evitar hablar de su relación con su hermano.

“Tengo un montón de recuerdos. Éramos súper unidos. Hacíamos videollamadas todos los días y ahora medio que se cortó eso y no me contesta cuando lo llamo”, expresó con tristeza.

Marley, visiblemente sorprendido por la distancia entre ambos, señaló que era "increíble" que, estando en el mismo lugar, se ignoraran. Charlotte no dudó en dar su versión de los hechos.

“Es medio boludo. Es medio rencoroso él, igual. Porque yo salí a bardear a su mujer porque ella no paraba de molestarme a mí y a mi mamá, entonces dije ‘le pongo los puntos’, y él se enojó conmigo. Y ya no nos llamamos, ya no es lo mismo. ¡Estoy harta de mi familia!”, exclamó la influencer.

Por su parte, el conductor también intentó hablar del conflicto con Alex, pero él se mostró mucho menos dispuesto a dialogar. “No quiero hablar mucho. No me quiero amigar ahora. Ella que vaya por ahí y yo me voy por ahí”, sentenció el mediático.

Cuando Marley, en tono de broma, comentó que había grabado con Charlotte, Alex reaccionó con celos, lo que lo llevó a abandonar la escena. “Se pone celosa. Está tóxica. ¿Ahora vamos nosotros? No puedo compartir con ella ahora”, dijo Alex antes de irse.

Charlotte, por su parte, sentenció que a su hermano "le falta humildad". A pesar de que la publicidad del programa prometía un reencuentro, el primer episodio dejó claro que la relación entre los hermanos Caniggia está lejos de sanar.

FUENTE: minutouno.com