La China Suárez se suma a "En el barro" con un rol explosivo: qué papel tendrá en la serie

La segunda temporada de “En el barro”, el spin-off de “El Marginal” producido por Sebastián Ortega, promete seguir atrapando a los espectadores de Netflix. Tras el éxito de la primera entrega, que se ubicó entre las series más vistas del mundo, se conocieron detalles del personaje que interpretará la Eugenia "China" Suárez.

Curiosamente, la actriz se incorporará al elenco junto a L-Gante, generando expectativas por sus escenas en la serie. Según se reveló, Suárez dará vida a Nicole, una joven que trabaja como prostituta VIP para clientes millonarios.

Aunque los motivos exactos de su ingreso a “La Quebrada” no se conocen del todo, se anticipa que su presencia en la cárcel estará ligada a su profesión y a los riesgos que implica cuando el poder y el deseo se cruzan. La actriz compartió en redes sociales imágenes de su personaje dentro de un auto, anticipando el tono provocador y conflictivo de su participación.

La serie sigue la historia de Gladys “La Borges” Guerrera (Ana Garibaldi) y otras internas que luchan por sobrevivir en uno de los penales femeninos más peligrosos del país. En esta temporada, los enfrentamientos, abusos institucionales y disputas por el control dentro de la cárcel serán centrales, y el nuevo personaje de la China se sumará a esta dinámica de tensión y poder.

La incorporación del cantante también aportará un interés adicional a la trama, ya que ambos compartirán escenas que reforzarán la intensidad dramática de la narrativa. La combinación de acción, conflictos internos y relaciones complejas promete mantener la atracción de los fanáticos de la serie, consolidando a “En el barro” como uno de los proyectos más comentados del momento.

FUENTE: minutouno.com