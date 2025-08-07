La pícara publicidad que hizo Wanda Nara tras el video íntimo de Mauro Icardi

Hace algunos días, Wanda Nara confesó en diálogo con la prensa que tenía pactada una publicidad de maní y todos pensaron que era un chiste o una indirecta para Mauro Icardi, luego de que se viralizara un video íntimo del futbolista.

Sin embargo, en las últimas horas, se conoció el resultado final del trabajo que hizo la mediática y en cuestión de minutos se volvió viral en las redes sociales, causando un gran revuelo y todo tipo de opiniones.

Todo se dio cuando la empresaria grabó para una reconocida marca y dio que hablar. "Cuando algo me gusta, me la juego. Soy fan de Maní King desde siempre. Y ahora, oficialmente", escribió en Instagram.

"Me dijeron de sumarme a esta campaña y no tuve ni que pensarlo", sigue diciendo Wanda Nara en el video mientras come maní.

"Orgullosamente manisera", dice al final del clip sobre una placa naranja. Esto fue lo que hizo que todo estalle y se tome como una indirecta para su ex pareja.

"No, listo. Declaren feriado nacional día Wanda, una estampita, un monumento, esto es a otro nivel", "El verdadero 'no hay peor venganza que la de una mujer'", "¿Estamos todos de pie, no? Mamá te amo", fueron algunos de los mensajes de los internautas en el posteo.

FUENTE: minutouno.com