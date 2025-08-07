Conmovedor relato de María Becerra sobre el duro episodio de salud que vivió

Después de volver a hacer historia y anunciar un tercer River, este miércoles, María Becerra estuvo en el programa Perros de la Calle, conducido por Andy Kusnetzoff, donde brindó una entrevista y abrió su corazón al hablar de la delicada situación que atravesó estos meses.

La artista sufrió dos embarazos ectópicos, donde el último casi le cuesta la vida, ya que terminó en terapia intensiva, con una hemorragia interna, pero logró salir adelante y su recuperación sigue día tras día.

En la charla que mantuvo en el programa radial, la cantante compartió espacio con Gabriel Rolón, psicoanalista, y no pudo evitar emocionarse al recordar todo lo que tuvo que atravesar y lo complicado que fue para ella.

"Es algo tremendo realmente" arrancó diciendo María sobre lo que vivió. "Cuando te estás muriendo es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente" aseguró ella.

"Cuando logras salir de eso yo vi la vida de otra manera completamente diferente. Todo. Todo lo empecé a ver distinto y siento que hasta me empecé a tomar como con más calma la vida en general. Aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar y mi famila" agregó La Nena de Argentina sobre cómo repercutió esto en su vida cotidiana.

Sin poder contener las lágrimas, la joven artista hizo mención a los duros momentos que pasó durante su internación. "Hasta las cosas más básicas. Me pasó en la clínica cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar sola, o pararme para ir al baño. Todas esas cosas tan básicas de la vida, ¿Viste? Las valorás un montón", afirmó con la voz entrecortada.

Por otro lado, habló de los embarazos ectópicos que sufrió y cómo eso le afectó, haciéndola sentir culpable. "Tiendo a culparme mucho por lo que me pasó. Me hice estudios, mi novio se hizo estudios. Nos re ocupamos. Siento que el estrés afecta mucho a esas cosas. Yo pensaba cuántas personas quedan embarazadas, no lo saben y siguen yendo al gimnasio, o fumando... y bueno...", reflexionó.

