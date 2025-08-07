¿Cancelan MasterChef? Telefe aclaró qué pasará con el programa y con Wanda Nara

Durante las últimas horas, comenzó a correr el rumor de que Telefe dio marcha atrás con MasterChef y postergaría la nueva edición para el 2026 y Wanda Nara se quedaría sin estar en la pallata por lo que resta del año.

Según se comentó, el canal de las pelotas había decidido realizar "La Voz Senior", un formato musical internacional dirigido a adultos mayores, que nunca antes se realizó en el país y que saldría al aire una vez que termine la presente edición del reality musical que conduce Nicolás Occhiato.

En medio de estas versiones, PrimiciasYa informó que el reality de cocina si se llevará a cabo este 2025 y que Wanda Nara estará al mando. "Comenzará a grabarse el 30 de septiembre, un día después de la entrega de los premios Martín Fierro", le aseguraron al portal antes mencionado.

Por otro lado, el jurado estará integrado por los históricos: Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular. "Se tiene previsto que el ciclo salga al aire a mediados de octubre", agregaron.

En cuanto a los posibles participantes convocados a participar de esta nueva temporada se encuentran: Luis Ventura, Lucila Villar, Fernando Dente, Lizy Tagliani, Graciela Alfano, Emilia Attias, Roly Serrano, Momi Giardina, La Joaqui, Sofi Martínez, Pablo Rago, entre otros.

